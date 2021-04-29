Сектор российских еврооблигаций: немного вниз. «Быки» в секторе российского долларового госдолга пока не могут толком поднять голову: только немного снизилась геополитическая напряженность, как снова начала подрастать доходность базовых активов (UST), что вчера отыгрывалось во всем сегменте ЕМ. Впрочем, всё это в основном касается евробондов Минфина – корпоративный российский сектор продолжает оставаться малоактивным с точки зрения ценовых движений.

Сектор ОФЗ: давление на дальнем отрезке кривой. По данным Росстата, темпы роста потребительских цен в России вторую неделю подряд держатся на уровне 0,2%, в то время как годовая инфляция к концу апреля перестала замедляться по мере выхода из высокой базы конца марта-первой половины апреля 2020 года. Что ж, по мере выхода информации по ценовой динамике жесткий тон ЦБ на последнем заседании по ставке выглядит все более оправданным. Минфин РФ провел вторые с момента объявления санкций на первичный рынок ОФЗ аукционы, разместив вчера бумаг на 30,7 млрд руб.



