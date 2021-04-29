Инфляционное давление остается высоким
По данным Росстата, в период с 20 по 26 апреля инфляция сохранила темп 0.2% н/н, не позволив годовой оценке опуститься ниже 5.5% г/г.
За последнюю неделю наиболее быстрые темпы роста сохранили цены на мясо (свинина +0.9% н/н, баранина +0.6% н/н), яйца (+0.8% н/н) и гречку (+0.6% н/н). Из непродовольственных товаров заметно подорожали смартфоны (+0.6% н/н). Цены на бензин и дизельное топливо остались на прежнем уровне.
Интенсивная динамика цен на продукты питания остается одним ключевых драйверов инфляционных ожиданий – по оценкам Банка России в апреле они достигли максимальных значений с февраля 2017 г. (11.5 п на год вперед). Видимо, эти данные стали дополнительным аргументом для Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 50 бп (до 5.00%) в прошлую пятницу, и останутся довольно значимым показателем для понимания направления действий регулятора в ближайшие месяцы. В текущий условиях продолжение ужесточения процентной политики (Росбанк: +25 бп до 5.25% в июне) Банком России видится нам весьма вероятным.
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