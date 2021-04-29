28 апреля за I квартал 2021 года отчитался американский автопроизводитель Ford Motors Company (NYSE: F). Компания показывает сильные результаты и дает первые детальные оценки ущерба от дефицита чипов.

В первом квартале 2021 года выручка компании выросла на 6% г/г, до $36,2 млрд против ожидаемых $35,2 млрд, а операционный доход составил $2,5 млрд против убытка в $1,6 млрд годом ранее, при этом рентабельность показателя EBIT Adjusted вырос до 13,3%. Такая динамика была связана с сильным спросом и цен на продукцию, сокращением издержек и фокусом на реализацию наиболее прибыльных моделей, что в совокупности компенсировало падение количества проданных авто на фоне дефицита чипов. Чистая прибыль оказалась на уровне $3,3 млрд, побив консенсус-прогноз FactSet, равный $846 млн. EPS в первом квартале составила рекордные $0,81 против ожидаемых $0,08.

Реализация автомобилей в первом квартале показала отрицательную динамику: общее количество реализованных авто снизилось на 6% г/г и на 14% кв/кв в результате нехватки чипов, что привело к минимальным уровням запасов моделей Ford в дилерских центрах США. В релизе компания предоставила детальную информацию о том, как данная проблема отразится на операционных и финансовых результатах. Так, после потери около 200 тыс. произведенных авто (17% от запланированного производства) в первом квартале Ford оценивает аналогичный показатель во втором квартале на уровне 700 тыс. (50% от плана). Во второй половине года также будет недопроизведено 200 тыс. авто (10%), а общий годовой убыток составит 1,1 млн единиц ввиду невозможности восстановить баланс из-за усугубления дефицита необходимых деталей.

В финансовом выражении Ford оценивает, что такая динамика выльется в потери EBIT и чистого денежного потока на уровне $2,5 млрд и $3 млрд соответственно. Компания подчеркнула вероятность того, что ситуация не разрешится вплоть до 2022 года. Среди других негативных факторов Ford видит рост издержек в результате повышения стоимости сырья и материалов на фоне бума биржевых товаров. Из позитивных драйверов компания выделила восстановление работ после COVID-19, сильный спрос и плоды успешного партнерства с Rivian. Резюмируя, первый квартал будет самым сильным в этом году, в то время как значительные потери второго квартала будут частично восстановлены во второй половине года.

Компания также сообщила о строительстве нового завода в Германии с фокусом на электромобили и стартом производства в 2023 году (инвестиции оцениваются в $1 млрд в рамках обещанных $22 млрд). Также Ford вложит $185 млн в лабораторию по разработке собственных батарей, задав тренд на усиление независимости от поставщиков и более глубокую вертикальную интеграцию.

Таким образом, сильный 2020 год сменится на падение показателей из-за внешних факторов. Ожидаем падение котировок акций всего сектора, которые показывали значительный рост в последнее время. Тем не менее, потенциал и инициативы Ford делают компанию привлекательной для долгосрочных инвесторов. Наша целевая цена по акциям Ford – $12,9.