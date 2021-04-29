По итогам вчерашнего заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла ключевая ставка ожидаемо не изменилась. Регулятор также сохранил объём покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долл. в месяц и объём покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долл. в месяц. (см. первый график ниже)

Более того, Пауэлл заявил, что сейчас не время даже начинать обсуждать сворачивание покупок активов. В очередной раз американский центральный банк подтвердил приверженность ультрамягкой политике: покупки облигаций продолжатся до достижения существенного прогресса в отношении целей ФРС. При этом до достижения этих целей ещё очень далеко. Одна из этих целей – инфляция – по словам Пауэлла, выросла «в основном ввиду временных факторов», то есть устойчивых темпов выше 2% достичь пока не получается.

На втором графике выше видно, что ралли цен на товарных рынках способствует росту инфляционных ожиданий американских потребителей. Вопреки опасениям рынка, глава ФРС считает всплеск инфляции маловероятным, поскольку рынку труда как одному из важнейших факторов роста цен ещё далеко до восстановления.

Для ФРС исключительно важен прогресс на рынке труда, но сейчас число первичных заявок на пособие по безработице в 2-3 раза выше уровней до пандемии. По мнению регулятора, риски восстановления экономики всё те же: это новый всплеск заболевания коронавирусом. Пока что кампания по вакцинации идёт очень успешно: хотя бы одним компонентом вакцины привито 43% населения, и вряд ли можно ожидать значимого усложнения ситуации с пандемией, это отводит главный внешний риск для фондовых рынков.