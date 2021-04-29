ФРС продолжает текущую политику
По итогам вчерашнего заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла ключевая ставка ожидаемо не изменилась. Регулятор также сохранил объём покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долл. в месяц и объём покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долл. в месяц. (см. первый график ниже)
Более того, Пауэлл заявил, что сейчас не время даже начинать обсуждать сворачивание покупок активов. В очередной раз американский центральный банк подтвердил приверженность ультрамягкой политике: покупки облигаций продолжатся до достижения существенного прогресса в отношении целей ФРС. При этом до достижения этих целей ещё очень далеко. Одна из этих целей – инфляция – по словам Пауэлла, выросла «в основном ввиду временных факторов», то есть устойчивых темпов выше 2% достичь пока не получается.
На втором графике выше видно, что ралли цен на товарных рынках способствует росту инфляционных ожиданий американских потребителей. Вопреки опасениям рынка, глава ФРС считает всплеск инфляции маловероятным, поскольку рынку труда как одному из важнейших факторов роста цен ещё далеко до восстановления.
Для ФРС исключительно важен прогресс на рынке труда, но сейчас число первичных заявок на пособие по безработице в 2-3 раза выше уровней до пандемии. По мнению регулятора, риски восстановления экономики всё те же: это новый всплеск заболевания коронавирусом. Пока что кампания по вакцинации идёт очень успешно: хотя бы одним компонентом вакцины привито 43% населения, и вряд ли можно ожидать значимого усложнения ситуации с пандемией, это отводит главный внешний риск для фондовых рынков.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210429/833571207.html