Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии рубль укрепился, обновив месячный максимум к доллару и трехнедельный к евро. Однако вскоре российская валюта сдала позиции, опустившись в умеренный минус.

Мировые фондовые индикаторы и нефть в начале дня активно росли, отыгрывая итоги заседания ФРС и заявления ее главы. Американский регулятор ожидаемо сохранил на прежнем уровне ставки и объем выкупа долговых активов. Более того, Пауэлл не стал обозначать момент предполагаемого начала их сокращения, а также отметил, что вероятный инфляционный всплеск будет временным. Это воодушевило инвесторов, опасавшихся скорого сворачивания сверхмягких монетарных условий из-за роста инфляции.

Утром глобальные рынки перешли к умеренной коррекции и консолидации, но после открытия основной российской сессии возобновили рост. Благодаря этому рубль резко повысился, символически переписав достигнутые вершины, но затем вновь стал проседать.

Большинство развивающихся валют сегодня торгуется в умеренном плюсе благодаря быстрому снижению доллара, которое было спровоцировано вчера мягкой риторикой ФРС и ее главы. Сегодня индекс доллара поначалу продолжал слабеть, обновив двухмесячный минимум, но утром перешел к планомерному восстановлению, что оказало давление на развивающиеся валюты.

Российский долговой рынок пытается возобновить восходящую динамику. На открытии индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, но затем стал его умеренно корректировать.

Нефть демонстрирует уверенный рост

В начале дня нефть активно повышалась, после чего умеренно скорректировалась. На старте основной российской сессии котировки возобновили быстрый рост, вновь переписав месячные вершины.

Нефтяной рынок продолжает отыгрывать ряд позитивных драйверов, среди которых благоприятные данные Минэнерго США, слабость доллара, а также признаки активного восстановления мирового спроса на нефть. Кроме того, росту нефтяных цен способствует восходящая динамика мировых рынков, отражающая оптимистичные настроения инвесторов.

Доллар приходит в себя от удара со стороны ФРС

Вчера американская валюта резко провалилась из-за мягкой риторики ФРС и ее главы. В результате индекс доллара (DXY) обновил двухмесячный минимум и сегодня продолжил снижаться. Утром DXY перешел к активному восстановлению, но к текущему моменту просел, находясь сейчас в небольшом минусе около значения 90,6 п.

Сегодня инвесторы будут оценивать очередные данные по американской экономике, публикуемые в 15:30 и 17:00 МСК. Если показатели окажутся лучше ожиданий, это способно ускорить восстановление доллара, учитывая заявление главы ФРС о том, что для начала разговоров об ужесточении монетарной политики необходима серия сильных месячных данных по рынку труда.

На фоне итогов заседания ФРС европейская валюта устремилась вверх, обновив двухмесячный максимум к доллару. Сегодня восходящее движение получило развитие, но утром началась коррекция. К текущему моменту пара EUR/USD вернула часть утраченных позиций, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около отметки 1,213.

Техническая картина

После вчерашнего пробоя поддержки 74,63 пара USD/RUB ускорила снижение и сегодня остается в русле нисходящей тенденции. Ближайшей целью данного движения может выступить область 73,7–74.