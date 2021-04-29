"Яндекс": покупка банка
Сегодня интернет-компания объявила, что намерена купить банк Акрополь за 1,1 млрд руб. Основной целью покупки является приобретение банковской лицензии для дальнейшего развития fin-tech проектов внутри холдинга. Помимо универсальной банковской лицензии Яндекс также получит брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензии. Компания уже подала соответствующие документы в ЦБ РФ и ожидает одобрения. Мы полагаем, что это позитивная новость для Яндекса, так как после срыва сделки с TCS рынок находился в ожидании дальнейших действий. Fin-tech проекты должны эргономично дополнить экосистему Яндекса и стать дополнительным долгосрочным источником роста. Наша рекомендация для акций компании остается «Покупать» с целевой ценой 5 378 руб. за бумагу.
Общая сумма сделки составит 1,1 млрд руб., включая премию 75 млн руб. к капиталу. У Акрополя нет офлайн-отделений и, по сути, речь идет только о приобретении лицензий. По всей видимости, руководство холдинга приняло решение развивать финансовые сервисы внутри своей структуры самостоятельно, а не делать ставку на покупку крупного игрока. Финансовые сервисы должны дополнить экосистему компании, особенно в сфере электронной коммерции, которая бурно развивается. На наш взгляд, именно платежи могут стать одной из основ fin-tech проектов Яндекса в среднесрочной перспективе.
По опросам PWC, 95% респондентов выделяли финансовый сектор как отрасль с наиболее успешной цифровой трансформацией. Рынки страховых и финансовых услуг населению при этом оцениваются в триллионы рублей. Объем страховых премий в 2020 г. превысил 1,5 трлн руб., задолженность по необеспеченным кредитам была более 8 трлн руб., рынок доверительного управления и коллективных инвестиций составил более 9 трлн руб.
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