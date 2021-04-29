Яндекс купил ликвидный банк «Акрополь», на расчистку баланса которого много времени не потребуется. При этом премия к капиталу составляла около $1 млн, что совсем немного. Стратегия холдинга, скорее всего, уже предусматривает конкретные шаги по развитию финтех-сервисов, поэтому интеграция пройдет в короткие сроки. Ожидаем, что уже в третьем квартале Яндекс представит новые продукты или начнет переводить финансовую часть бизнеса в свой банк. Значительная докапитализация в этом году, вероятно, не потребуется. Необходимо вложиться лишь в ИТ-инфраструктуру и наем персонала. На это потребуется примерно 500 млн руб. В будущем объем капзатрат, главным образом для новых проектов, заметно возрастет.

Полагаю, что Яндекс видит свой банк как минимум в топ-50. Чтобы добиться попадания в этот лист, необходимо увеличить капитал до 25-30 млрд руб., а чистые активы — до 100-120 млрд руб. Но это не проблема: ранее Яндекс планировал купить намного более дорогой Тинькофф. В первую очередь в банк могут быть интегрированы сервисы, связанные с Яндекс.Маркетом и другими сегментами E-Commerce, затем остальные.

Конкуренция в сегменте финтеха будет нарастать. Сбербанк планирует инвестировать не менее 300 млрд руб., в том числе в развитие своей экосистемы. Яндекс, вероятнее всего, тоже будет увеличивать объем инвестиций. Фактически весь свободный денежный поток или его значительную его часть при необходимости можно направлять на развитие бизнеса. В этом году объем капзатрат может составить 15 млрд руб., но мы не исключаем его увеличения в будущем. Рынок финтех-услуг, по некоторым данным, превышающий 80 млрд руб., будет расти на 30-50% в год. Этот темп во многом будет зависеть от усилий по развитию финтех-индустрии, которые предпримут крупнейшие игроки.