Продолжилось умеренное снижение. В лидеры роста вышли бумаги Yandex N.V. (YNDX 4 996,2, +3,32%). Среди аутсайдеров вновь оказались акции Татнефти (TATNP 459,0, —7,57%). Пара USD/RUB провела сессию вблизи отметки 74,50 на фоне дальнейшего роста цены на нефть.

Московская биржа (MOEX 177,26, +0,25%), рекомендация — «покупать», цель: 230 руб., отчитается за 1-й квартал. Общую выручку компании консенсус закладывает на уровне 12,8 млрд руб. при прибыли 6,8 млрд руб. Темпы роста оборотов и притока клиентов остаются высокими, поэтому интерес к акциям также не снижается. Число частных инвесторов достигло 11 млн. Увеличивается и ассортимент торгуемых инструментов: 4 мая расширится список иностранных акций. По итогам года обороты могут повыситься на 15%, при этом возможен более значительный рост в случае усиления волатильности на рынках.

Yandex N.V. (YNDX 4 985,4, +3,11%), спек. покупка, цель: 5 500 руб. Позитивная реакция рынка обусловлена сильной отчетностью и новостью о покупке банка, эффект от которой может быть заметен уже в 3-м квартале. Также IT-гигант намерен расширять активность на fintech-рынке.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон слабопозитивен. В лидеры роста выйдут бумаги банков и нефтегазового сектора. Пара USD/RUB проведет торги в пределах 74,10-75,10. Прогноз по индексу Мосбиржи — коридор 3550-3600 пунктов.