Вчерашний день мы вновь начали с гэпа вверх, и вновь потом начали потихоньку сползать, потеряв по итогам дня 0,2%. Явно видно, что ни сил, ни особого желания расти нет.

Отчасти такая ситуация связана с приближением майских праздников. Хоть между ними биржа и будет работать, но активность и ликвидность будут пониженными, а многие просто предпочтут отдохнуть.

Особую настороженность вызывает нефтянка, которая очень слабо откликается на рост нефти. Исключение составила «Газпромнефть», прибавившая 2,3%, и пытающая ликвидировать отставание от «Лукойла» и «Роснефти».

Сегодня с утра нефть снижается на 0,8%, но все равно остается дороже 68 долларов. Не исключено, что в течение дня нефть возобновит подъем, и в ближайшие дни, если не часы попробует достичь отметки 70 долларов за баррель.

Нефтянку рекомендуем пока держать в портфелях, и не исключаем, что лучше рынка будет «Роснефть», неоправданно сильно просевшая в последние недели.

Считаем, что неоправданно сильно слили в последние дни и «Татнефть». Да, дивиденды за прошлый год вышли очень жадными, но надо смотреть в будущее. А будущее очень перспективно при таких ценах на нефть и слабом рубле. Сейчас имеет смысл рисковать, и брать «Татнефть» хотя бы на отскок.

Сбербанк не решается закрепиться выше отметки 300 руб. Вчера банк выпустил очень сильный отчет за первый квартал, совсем близка отсечка реестра под годовые дивиденды. Между тем, Сбер традиционно быстро закрывает дивидендный гэп. Поэтому при улучшении внешнего фона Сбер имеет хорошие перспективы возобновить рост, тем более что краткосрочная перекупленность в последние дни снята.

В целом же пока ожидание дивидендных отсечек будет поддерживать весь рынок.

Но пока американские фьючерсы снижаются на треть процента. Так что с учетом вечернего роста откроемся мы по индексу Мосбиржи недалеко от вчерашнего закрытия.

Вчера отскочили черные металлурги. Но наращивать среднесрочные позиции до прояснения вопроса с претензиями государства к ним страшно. Нужно понять, отделаются ли они легким испугом, или все-таки есть намерение серьезно пополнить бюджет антимонопольными штрафами.

После 6 сессий непрерывно роста, рубль вчера начал закономерное снижение. Сегодня эта тенденция обещает иметь продолжение. Пора бы фиксировать прибыль по шортам по паре доллар-рубль, да и увеличить валютные позиции перед праздниками не будет лишним: случись что в эти 10 дней, валюты на рынке на всех не хватит…

Поэтому ждем, что апрель пара доллар-рубль закроет выше отметки 75.



