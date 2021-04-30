В четверг европейские фондовые индексы закрылись на негативной территории, поскольку инвесторы предпочли сделать паузу после глобального ралли на последних сессиях. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,26%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,03%, немецкий DAX потерял 0,9%, а французский CAC просел на 0,07%.

Данные Европейской комиссии продемонстрировали рост потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле 2021 года до 110,3 пункта, максимального уровня с сентября 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя в апреле до 102,2 пункта.

Потребительские цены в Германии в апреле 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении, таким образом, инфляция усилилась по сравнению с мартовскими 2% и достигла максимума с апреля 2019 года.

Торговая сессия четверга оказалась непростой для американского фондового рынка, в индексы несколько раз пересекали нулевую отметку. По итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,71% до 34 060,4 пункта, Nasdaq увеличился на 0,22% до 14082,5, а S&P500 прибавил 0,68% и составил 4211,47.

Накануне президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.

Четверг был максимально насыщенным на корпоративные события.

Котировки Ford снизились на 9,4% после того, как компания анонсировала потерю половины производства второго квартала вследствие нехватки микрочипов.

Бумаги Facebook напротив взлетели на 7,3% в ходе основной торговой сессии. Причиной для роста стал квартальный отчет, согласно которому выручка увеличилась на 48% к аналогичному периоду прошлого года.

Бумаги Qualcomm также прибавили 4,5%. Финансовый отчет за квартал оказался лучше ожиданий: чистая прибыль на акцию составила $1,9 (ожидалось $1,67), а выручка увеличилась на 52%.

Разочаровал инвесторов отчет EBay, вызвавший снижение котировок на 10%.

Уже после закрытия основной торговой сессии самыми ожидаемыми отчетами стали Twitter и Amazon. Акции Amazon выросли на 3%. Чистая прибыль на акцию составила $15,97, оказавшись лучше ожиданий в $9,54. Выручка также превзошла прогнозы аналитиков. Отчет Twitter, напротив разочаровал, спровоцировав снижение котировок на 9%.

В пятницу выйдут данные по динамике ВВП еврозоны в 1 квартале и индекс потребительских цен и безработице за апрель. В США выйдут данные по личным доходам и расходам домохозяйств за март. Также выйдут данные по индексу потребительской уверенности от университета Мичигана за апрель.

Среди отчетов стоит выделить Exxon Mobil, Chevron, AbbVie.

В целом апрель сложился для американского рынка позитивно. Фондовые индексы уверенно прибавляли, не единожды обновив максимумы.