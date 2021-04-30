На рынке ОФЗ боковая динамика
По итогам торгов в четверг цены рублевых облигаций практически не изменились. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 осталась на уровне 7,10% годовых. Внешний фон для ОФЗ складывается позитивно. Российские евробонды вчера торговались в зеленой зоне, отыгрывая рост цен сырьевых товаров, хорошую макро статистику по США, ожидания по сохранению стимулов ФРС после заседания в среду. Однако высокая инфляция в РФ и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБР ограничивают спрос на рублевые облигации.
Сегодня и на первые две недели мая ожидаем консолидации цен ОФЗ вблизи достигнутых значений. Доходность 10-летних ОФЗ около 7,1% годовых считаем справедливой. По мере приближения июньского заседания ЦБР доходность ОФЗ срочностью до 1 года может вырасти на 25 – 50 б.п. от текущего уровня.
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