Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Китайская статистика за апрель оказалась хуже ожиданий. Производственный PMI от Национального Бюро Статистики снизился до 51,1 п. с 51,9 п. в марте и ожидаемых 51,7 п. В сфере услуг падение активности до 54,9 п. с 56,3 п. Промышленные металлы торгуются разнонаправленно на азиатской сессии. Нефть незначительно дешевеет на фоне продолжающегося кризиса заболеваемости COVID-19 в Индии. Впрочем, в апреле Brent подорожала почти на 8%, а WTI на 10%. Соответственно, в конце месяца некоторые спекулянты могут зафиксировать прибыль. Азиатские рынки преимущественно торгуются в минусе на опасениях, что восстановление региональной экономики может остановиться из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Российский рынок может начать день в минусе. Перед длинными выходными и полурабочими днями часть инвесторов предпочтёт сократить свои риски. Из корпоративных событий предстоящего дня отметим отчётность по МСФО от «Московской Биржи» и «Ленэнерго». Из внешних событий также стоит обратить внимание на первые оценки ВВП по странам еврозоны. Впрочем, более сильное влияние на динамику рынков может оказать статистика по инфляции в еврозоне. Ожидается рост показателя до 1,6% в апреле, но нельзя исключать сюрпризов. Более сильная инфляция может спровоцировать укрепление евро. Затем уже в США выйдет статистика цен личного потребления, которая также может показать усиление инфляции.

По итогам торгов 29 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 3571,05 п., а РТС вырос на 0,11% до 1510,72 п. В первой половине дня индекс МосБиржи торговался в плюсе на спокойном и даже позитивном внешнем фоне. На вечернем отрезке торгов появились вполне уже традиционные страхи, что на фоне сильного восстановления в США ФРС начнёт задумываться о сворачивании стимулов. Естественно, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США пошла вверх, а индекс доллара вышел из минуса. Впрочем, на российский рынок также влияли корпоративные новости, которых на текущей неделе поступает изрядное количество. 8 отраслевых индексов показали снижение и лишь два выросли. Самые большие потери были в секторе строительных компаний (-2,26%), химии и нефтехимии (-0,97%), а также потребительском (-0,93%). Безусловным лидером дня стал сектор информационных технологий (+2,5%), где первую скрипку играли бумаги «Яндекс». Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 103,597 млрд рублей против 104,536 млрд рублей днём ранее. Индекс МосБиржи вновь закрывает торги ниже отметки 3600 пунктов, хотя в первой половине дня поднимался до 3616,95 пунктов. Вероятно, что перед длинными выходными и полурабочими днями отечественные инвесторы не хотят брать на себя риски неожиданностей. В любом случае, повторное закрытие ниже важного уровня с дальнейшим снижением усиливает вероятность майской коррекции.



