Российский рынок акций в четверг вновь не сумел возобновить устойчивый подъем в сторону исторических максимумов. С утра индекс Мосбиржи предпринял попытку роста, однако затем до конца дневной сессии котировки плавно сползали вниз. Внешний фон оставался нейтральным, но это не помогло нашему рынку.

Индекс Мосбиржи остается в рамках растущего канала, но поводов для ускорения движения наверх инвесторы пока не находят. На длинной дистанции ожидания в целом положительные, а в краткосрочной перспективе возможно продолжение фазы боковой консолидации.

Отметка 3500 п. отделяет рынок от чуть более глубокой коррекции. Пока же котировки выше этого уровня, сверху в качестве промежуточного сопротивлении выделяется район около 3620 п., а среднесрочные ориентиры находятся ближе к 3690–3700 п.

Сейчас в самом разгаре сезон корпоративной отчетности. Это касается не только американского рынка, но и российских компаний. В это же время мы приближаемся к активной фазе дивидендных отсечек. Уже на следующей неделе последние дни перед дивидендными гэпами будут в акциях Новатэка, Полиметалла, ЛСР, НЛМК, Белуги и Казаньоргсинтеза. После майских будет очередь Сбербанка, ПИКа, М.Видео.

За первые две недели мая индекс Мосбиржи способен потерять около 1,4% на отсечках — это 50 пунктов. В такой ситуации сложно будет рассчитывать на подъем в сторону 3700 п. Достижение этого ориентира может быть перенесено на чуть более поздний период.

На следующей неделе торги на российском рынке начнутся со вторника. Активность участников может быть пониженной, но вряд ли обороты упадут более чем в два раза относительно средних значений.

Ситуация на рынке нефти остается стабильно позитивной. Накануне июльский контракт Brent вырос на 1,9% до $68 за баррель. Последняя статистика от EIA указывает на продолжение роста спроса, который компенсирует эффект от наращивания добычи странами ОПЕК+. Причем спрос в США продолжит и далее расти с приближением летнего автомобильного сезона, а также из-за увеличения объема авиаперевозок.

Ближайшим ориентиром и в то же время техническим препятствием по Brent выступает район $70–71,5 за баррель. При этом потенциал для дальнейшего подъема пока ограничен, поскольку рынок будет внимательно следить за новыми индикаторами спроса и может сохранять осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии. Кроме того, не стоит забывать о возможном восстановлении иранской ядерной сделки, которая может привести к постепенному росту добычи в стране на 1,5 млн б/с.

В сложившихся условиях неоправданно слабо торгуется российский нефтегазовый сектор. Если падение Татнефти отчасти обусловлено корпоративными новостями, то невыразительная динамика Роснефти или Газпрома выглядит не совсем оправданной, учитывая высокие сырьевые цены.

На рынке США тем временем вновь переписаны исторические максимумы. Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,7% и вплотную подошел к следующей промежуточной зоне торможения 4215–4225 п.

Постоянный рост американского рынка вызывает привыкание. Все работают по принципу «buy the dip», выкупая любые локальные просадки. Сейчас мы видим характерный для S&P 500 ползучий трендовый рост. В этой ситуации большинство инвесторов привыкают к исключительно long-only стратегиям. Для слома настроений нужен мощный медвежий триггер, которого пока нет.

В фокусе

Татнефть-ао (-4,7%), Татнефть-ап (-7,1%). Вчера продолжилась волна распродаж, спровоцированная рекомендацией скромных дивидендов за 2020 г. У инвесторов теперь появляется неопределенность по поводу дальнейшей дивидендной политики, а ведь для многих инвесторов именно дивиденды являются ключевой темой в кейсе Татнефти. Поимом обычной перепроданности, краткосрочных драйверов для уверенного роста пока не много. Можно рассчитывать лишь на незначительный отскок. К тому же не добавляет оптимизма позиция Минфина о том, что не планируется пересмотр налогового режима для сверхвязкой нефти. Татнефть вынуждена будет сократить инвестиции в добычу.

Сбербанк-ао (-0,5%). Опубликован сильный отчет за I квартал. Чистая прибыль составила 304,5 млрд руб. и оказалась выше прогнозов. С таким результатом можно ожидать выход на целевую прибыль в 1 трлн руб. в этом году. В таком случае годовые дивиденды будут рекордными и превысят 22 руб. Несмотря на близость рекордных отметок, обыкновенные акции Сбербанка не выглядят критически перекупленными или же фундаментально переоцененными. Наоборот, позитивная динамика финансовых показателей намекает на высокие шансы достаточно быстрого закрытия предстоящего в мае дивидендного гэпа.

Газпром (-1%). Компания опубликовала отчет за 2020 г. и провела День инвестора. Существенного негатива, обеспечившего бы вчерашнее снижение котировок, не появлялось. Скорее это эффект общерыночной тенденции. Газпром сообщил, что уровень дивидендов в 50% от чистой прибыли становится для компании минимальной планкой. Кроме того, планируется, что выплаты будут полностью покрываться FCF. Контроль долговой нагрузки приведет к возврату коэффициента Чистый долг/EBITDA к комфортному уровню ниже 2х. Газпром повысил прогноз средней экспортной цены поставок газа на 2021 г. со $170 до $200–206 за тыс. кубометров после оценки ситуации на рынке. При этом объем плановых капвложений сохранении на прежнем уровне. Среднесрочные и долгосрочные ожидания по динамике акций остаются позитивными.

TCS Group (-2,3%). Волатильность остается повышенной, что характерно именно для бумаг TCS Group. Амплитуда колебаний в 2–4% для расписок компании остается нормой. Накануне инвесторы могли дополнительно среагировать на новости о том, что Яндекс покупает банк. Может вырасти конкурент в ряде направлений. Наличие лицензий позволит развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Так, акции Яндекса в четверг выросли на 4,2% на повышенных оборотах и были в лидерах среди всех ликвидных бумаг. После преодоления круглой отметки 5000 руб. далее локальные цели в рамках текущего импульса роста смещаются в область 5150–5200 руб.

Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции ГК «Мать и дитя». Во вторник бумаги откроются с гэпом вниз примерно на 2,5–3%.

Ленэнерго и Московская биржа сегодня отчитаются о финансовых результатах по МСФО за I квартал 2021 г. ТГК-1 опубликует отчет об операционных показателях.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,45%, нефть Brent в минусе на 0,3% и находится около уровня $67,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия четверга.



