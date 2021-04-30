Волатильность криптовалют продолжает волновать криптосообщество своими возможностями заработать колоссальную прибыль и одновременно с этим рисками невероятных финансовых потерь. В последнее время биткоин на полном серьезе стремится потеснить доллар в качестве универсальной валюты, и теперь его можно использовать повсеместно, даже при его, казалось бы, невероятной волатильности. Золото, напротив, работает как одно целое из-за его относительной стабильности. Конечно, оно тоже колеблется вверх и вниз и имеет непредсказуемые моменты, но ничего близкого к относительным минимумам и максимумам криптовалют.

Мир волатильных токенов разнообразили стейблкоины, привязанные к традиционным активам, таким как доллар, или другим фиатным валютам.

При правильном создании стейблкоины, или стейблтокены — просто цифровые версии физического актива, который они представляют и которыми они обеспечены. Такие активы намного проще покупать, продавать, обменивать или хранить. Ими в разы проще оплачивать товары или услуги, так как они избавлены от множества посредников и не могут быть "завернуты" валютным контролем, или отменены банком по какой-либо одному банку известной причине.

Если конвертировать сбережения, скажем, в USDT, их можно будет переместить в любую точку мира и обменять на любую фиатную валюту, сделав это практически мгновенно и с комиссией, которая может оказаться в сотни, или даже в тысячи раз ниже, чем при использовании классического банковского перевода или сервиса денежных переводов.

К тому же, стейблкоины делают крипто кредитование и заимствование гораздо более простым процессом, ведь и там отсутствуют совершенно ненужные посредники. Ссуды и заимствования могут осуществляться автоматически, и инвесторы могут легко получать проценты со своих вложенных средств: все ставки могут быть сделаны мгновенно, а средства распределяются автоматически благодаря смарт-контрактам. Комиссии здесь тоже сведены к минимуму, по сравнению с "классическими" организациями, специализирующимися на подобных сделках.

USDT (Tether) — это стейблкоин, который отражает цену доллара США, выпущенную гонконгской компанией Tether. Привязка токена к доллару США достигается за счет поддержания суммы долларовых резервов, равной количеству долларов США в обращении. Сегодняшняя (30.04.2021) цена Tether в реальном времени составляет 1 доллар США, а объем торгов за 24 часа — 96 239 833 388 доллара США. Текущий рейтинг 5-е место с рыночной капитализацией в реальном времени в размере 50 989 554 389 долларов США. Имеет в обращении 50 995 053 229 долларов США, а максимальная поставка отсутствует. У USDT низкие комиссии по сравнению с эфиром, где комиссии сейчас крайне высокие, что связано с потрясающим ростом самой криптовалюты Ethereum. Соответственно, все транзакции токенов, в том числе и USDT, стали в сотни раз дороже, чем предусматривали разработчики, создавая эфир.

Стейблкоины не являются следующим шагом для криптовалюты, а скорее второстепенным, дополнительным, и крайне важным. Они служат другой цели и весьма успешны в том, что делают.