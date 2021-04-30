В четверг цены на нефть продолжили рост, отыгрывая позитивные прогнозы по спросу. Ранее в среду аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs представили бычий прогноз по commodities, помимо прочего предполагавший сильный рост потребления топлива в ближайшие 6 месяцев. Банк полагает, что возобновление международного авиасообщения в мае добавит к спросу 1,5 млн б/с со стороны авиационной отрасли, а всего в ближайшие полгода рост спроса составит 5,2 млн б/с — «самый большой скачок спроса на нефть в истории», отмечают аналитики банка в отчете.

Как бы в подтверждение таких прогнозов Минэнерго США представило отраслевую статистику, согласно которой спрос в США на прошлой неделе ощутимо усилился. Начало летнего водительского сезона и ускорение вакцинации действительно могут стимулировать более быстрое восстановление спроса, что может компенсировать увеличение добычи ОПЕК+ в мае — июле.

Между тем, не все разделяют такой оптимизм. Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy ожидают, что всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии может нарушить баланс на нефтяном рынке и привести к избытку поставок. По оценке Rystad, спрос на нефть и нефтепродукты в Индии сократится на 575 000 б/с в апреле и на 915 000 б/с в мае.

«По мере того, как инфекции продолжают расти, а система здравоохранения перегружена, спрос на нефть в Индии может потерять больше позиций в будущем, что сделает возможным дальнейшее снижение рейтингов, как по величине, так и по продолжительности», — цитирует Reuters Луизу Диксон, старшего аналитика нефтяных рынков в Rystad.

В ближайшие недели внимание участников рынка может быть приковано к косвенным индикаторам спроса в странах — крупнейших потребителях мира: США, Китае, Индии и Европе.

Фьючерсы на Brent в четверг закрыли торги выше $68 за баррель, подтвердив четкую направленность в район $70. При отсутствии негативных новостных повесток этот рубеж вполне может быть взят в первой декаде мая. При этом потенциал для дальнейшего роста пока ограничен, поскольку рынок может сохранять некоторую осторожность на фоне всплеска COVID-19 в Индии.

Сегодня последний день торгуются июньские фьючерсы на нефть Brent на биржах ICE и CME. Со следующей недели наблюдение будет проводиться по следующим июльским контрактам.



