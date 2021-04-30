Внушительные состояния зачастую создаются на протяжении всей жизни, поэтому вполне закономерно, что люди хотят сохранить их на долгие годы. Во второй половине XX века в Европе были построены огромные состояния, что сопровождалось значительным улучшением качества жизни. Сегодня аналогичную тенденцию мы наблюдаем в Азии. Но когда состояние уже создано, остается большой вопрос: как его использовать и сохранить? Хотя для создания и сохранения состояния требуются два разных набора навыков, есть и некоторые общие моменты: стратегическое мышление и грамотный подбор профессионалов, считает глава по планированию благосостояния Julius Baer Роджер Штутц

Covid-19: Пересмотр приоритетов и образа жизни

Волнения, вызванные пандемией Covid-19, заставили многих людей осознать, что им пора пересмотреть и подход к управлению активами, и собственный образ жизни. Так, некоторые продают городскую недвижимость и перебираются в сельскую местность. Повышенное внимание уделяется качеству жизни.

При планировании выхода на пенсию определяющим фактором теперь является не только возраст, но и финансовый вопрос: какой уровень ликвидности нужен мне для поддержания нынешнего образа жизни?

Более того, пандемия также заставляет людей задуматься о собственной смерти, что побуждает их тщательнее следить не только за здоровьем, но и за материальным положением, пересматривая свою финансовую позицию и приводя в порядок свои дела. Все эти факторы, вероятно, будут иметь длительное и положительное влияние на сохранение благосостояние.

Подводные камни

Помимо диверсифицированных инвестиционных стратегий для борьбы с эрозией капитала, в планировании благосостояния есть еще один важный аспект: передача богатства от поколения к поколению. По прогнозам исследовательской компании Wealth X, люди, чье состояние оценивается в 5 миллионов долларов и более, к 2030 году передадут своим потомкам, в общей сложности, 15 триллионов долларов.

Следует помнить, что сохранение благосостояния подразумевает не только защиту активов, но и сохранение семейных ценностей и определенного уклада жизни.

Даже когда ставки столь высоки, мы постоянно видим ряд распространенных ошибок, которые приводят к упущенным возможностям и разочарованиям. Есть люди, которые просто начинают планировать слишком поздно, выжидая идеального момента для получения максимальной выгоды. Обычно они избегают краткосрочных рисков, но увеличивают риск в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Опыт показывает, что идеальных моментов не бывает, а для того, чтобы что-то сделать, нужно просто начать.

Есть и те, кто пытается справиться с этой задачей самостоятельно, потому что хочет иметь полный контроль или не желает тратиться на услуги специалистов. Наконец, многие недооценивают силу семейной динамики. К примеру, люди, скрывающие от родных масштаб своего состояния, со временем могут столкнуться с утратой доверия и сплоченности в семье.

Когда семейный бизнес себя исчерпал

Важно помнить, что некоторым наследникам предстоит распоряжаться не только деньгами, но и семейным бизнесом. Семьям, чье состояние построено вокруг общего бизнеса, стоит подумать, является ли этот бизнес оптимальным резервом на будущее. Чтобы сохранить привычный образ жизни, может возникнуть необходимость вывести капитал из бизнеса или полностью или частично продать его для обеспечения необходимого количества денежных поступлений. Если же имеет смысл продолжать ведение семейного бизнеса, а следующее поколение не хочет или не может взять бразды правления на себя, можно привлечь стороннего руководителя, например, генерального директора.

Прокладывая путь будущим поколениям

Чтобы сохранить благосостояние в течение всей жизни и передать его потомкам, необходимо долгосрочное стратегическое мышление.

Поскольку на горизонте нас ждет крупнейшая в истории передача состояний по наследству, сейчас особенно важно планировать, как будущие поколения будут нести наследие своих семей, сохраняя не только богатство, но и ценности, способные выдержать испытание временем и оказать положительное влияние на мир.

Филантропия приобретает все большее значение для семей, которые хотят прожить жизнь со смыслом и использовать свое состояние в соответствии со своими ценностями, сосредоточив внимание на таких направлениях, как охрана окружающей среды, борьба с имущественным неравенством или поддержка культуры. На фоне пандемии стремление помочь обездоленным, стало, пожалуй, еще более распространенным, чем прежде.



