Апрель получился тревожным для рубля. Месяц начался в разгар очередного сильного ослабления российской валюты. Рынок отыгрывал геополитическую игру вокруг Донбасса и готовился к ужесточению санкций в отношении России в связи с обвинениями во вмешательстве в осенние выборы в США, кибератаках на западные компании, а также давлении на внутрироссийскую оппозицию. В сумме все эти страхи вывели пару USD/RUB с минимумов марта, зафиксированных чуть ниже 72,5, к новым локальным пикам немногим выше 78. К чему будет стремиться рубль в мае, рассказывает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Размах колебаний в апреле составил около 7,5%, что является довольно редким явлением, а на фоне благоприятной динамики внешних рынков – тем более, смотрелось как аномалия. Нефть за те же несколько недель из высокого диапазона 67-70 сместилась в более низкий 62-64, но осталась существенно дороже своих средних годовых значений. Основной индекс акций США S&P 500 в тот же период семь раз обновил исторический максимум, так что рыночный фон для рубля по основным параметрам был блестящим. И он остается таковым как минимум на первые дни мая.

Политическая премия в стоимости доллара к рублю начала уходить во второй половине апреля, и к началу нового месяца этот тренд сохраняется.

Со своего недавнего пика валютная пара вернулась к мартовским 74,2, потеряв до 3,9 единиц, или 5%. В пользу рубля активно играл не только фактор санкций (которые оказались слабее ожиданий), но и новость о росте ключевой ставки ЦБ. Второй раз регулятор вопреки консенсус-прогнозам провел раунд ужесточения – сразу на 0,5% (ожидалось 0,25%). Это задало позитивный фон для рубля на несколько месяцев вперед.

Турция и Байден нам помогут

Дополнительным фактором роста и в апреле, и в мае служат ограничения на зарубежные поездки. Турция оказалась недоступна для россиян вплоть до начала лета. Более 500 тысяч человек, потратившие на путевки и билеты свыше 30 млрд рублей, были вынуждены переориентироваться на внутренние маршруты. Операторы и авиакомпании продолжают медленно возвращать средства по запросу клиентов, что будет давить на доллар. Совокупная стоимость майских путевок превышает полугодовой оборот пары USD/RUB на Московской бирже, так что этот фактор нельзя не учитывать.

И если в обычные годы май за счет старта сезона отпусков является негативным для рубля, то в этом, скорее всего, все будет иначе.

Рынки верят главе ФРС лишь наполовину

Усилиями ФРС, которая держит ставку против общего мирового тренда, а также администрации США, которая наращивает программу стимулирования (последний проект Байдена – до 4 трлн долларов) американская валюта вновь развернулась к падению.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара по отношению к мировой корзине из евро, иены, фунта и прочих — весь апрель в даунтренде. Индикатор откатился с 93,4 на 90,5, подарив 3% роста другим основным валютам. Если тенденция сохранится, то пара USD/RUB в мае потеряет еще 1,5-2 рубля только за счет накопленной девальвации доллара.

Слабый доллар – автоматически означает рост цен на нефть. Текущий тренд на сырьевых рынках намекает на то, что тенденция сохранится. В базовом сценарии опережающими темпами будет расти спрос на топливо в США, Китае и некоторых странах Европы, но при этом будет проседать импорт из стран Ближнего Востока в Индию, что не позволит лидерам ОПЕК+ быстро наращивать квоты.

В сумме это может привести к тому, что Brent пробьется в мае в диапазон 75-80 доллара, добавив рублю еще как минимум 4% прироста. На пике сырьевого бума пара USD/RUB вполне может заходить в диапазон 70-71.

Сценарии падения рубля

Из негативных моментов, которые могут вмешаться в эту стройную картину, стоит отметить сезонный отток средств нерезидентов. В мае, как правило, зарубежные фонды и инвесторы продают наиболее рисковые активы, чтобы переждать летнюю стагнацию на рынке, и это вызывает падение региональных рынков и валют, в том числе российского. Сейчас основные мировые индексы акций на исторических пиках, и вероятность коррекции выше, чем вероятность непрерывного роста весь месяц.

Для рубля это означает, что просадки еще будут – несмотря на общее движение в сторону роста.

В зависимости от тех уровней, с которых начнется коррекция для рубля, просадка может не выглядеть драматичной. Например, 2-2,5 рубля вверх от возможного локального дна вблизи 71 вполне органичный сценарий. Если распродажи за рубежом стартуют раньше, пока доллар держится около 75 рублей, то, скорее всего, реакция на эти события будет слабой, и дальше 76 валютная пара не пойдет. В среднем за месяц с учетом базового сценария стоимость доллара к рублю составит 73-74 (в апреле было 76,2).

В качестве дополнительных сценариев стоит упомянуть риски усиления новой волны пандемии. Если она охватит другие страны, и это ударит по нефтяным котировкам, то это не позволит рублю существенно укрепиться против текущих значений – он с большей вероятностью останется в диапазоне 75-76.

Если волна затронет саму Россию, то это сыграет больше в плюс для рубля: новые локдауны маловероятны, но при этом спрос на валюту будет еще ниже, и возможно приближение доллара к планке 70.

Тема санкций также может актуализироваться, но тогда доллар будет расти. Скорее всего, не выше прежнего диапазона 76-77, откуда снижение начнется не ранее июня.



