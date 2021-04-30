Нервозность рынка из-за геополитических новостей в последние дни сошла на "нет", что позволило рублю протянуть тренд до 74.5 против доллара США (укрепление на 1.2% от конца марта). Это все еще довольно слабый результат по сравнению с валютами Бразилии (+5.5%), Южной Африки (+3.0%) и стран Центральной и Восточной Европы (+3.0%/+4.6%). В отношении евро результат выглядит еще менее уверенным – рубль ослаб на 1.7% до 90.2 (на момент написания комментария). Однако, сопоставляя масштабы движения от максимальных уровней к текущим, картина выглядит намного интереснее – рубль прибавил в весе 4.5% против доллара и 2.9% против евро.

Все меньше политики: что будет с рублем в мае

Рубль вполне может воспользоваться моментом и предпринять попытки укрепления ниже 74.0 (73.8 выглядит весомым уровнем поддержки) против доллара США. Помимо внешнего фона этому может способствовать приближение дивидендного сезона российских корпораций, что до момента выхода на рынок реальных потоков может сформировать благоприятные ожидания и поддержать длинную спекулятивную позицию в рубле.

Однако у нас сохраняется ряд сомнений, почему также возможны попытки выйти за пределы 75.0. Во-первых, регулярные покупки валюты со стороны Минфина – мы ожидаем сопоставимые с прошлым месяцем объемы покупки иностранной валюты (210 млрд руб.) в майский отчетный период. При этом мы предполагаем менее интенсивные предналоговые продажи валюты со стороны экспортеров ввиду сезонного снижения внешнеторговых потоков. Во-вторых, тема развития двухсторонних отношений США и России еще не получила заслуженного продолжения – обсуждение саммита между двумя странами продолжится (пока дата и время не подтверждены российской стороной), поэтому сокращение геополитической премии в рубле все еще не выглядит устойчивым процессом.

В сухом остатке, мы предполагаем оправданным диапазон 73.8-75.5 против USD и 89.3—91.3 против EUR (при условии стабилизации пары EUR/USD на уровне 1.21).