Наши опасения, связанные с отсрочкой в публикации данных по динамике реальных располагаемых доходов накануне послания президента Путина, оказались оправданными – по данным Росстата, в 1К21 этот показатель снизился на 3,6% г/г. Такое существенное снижение стало плохой новостью и отражает значительное ускорение инфляции, начавшееся с конца 2020 года. Столь слабая динамика доходов населения в начале восстановительного периода является плохим сигналом для перспектив экономического роста.
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