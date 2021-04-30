Идея отслеживать политические и экономические ожидания через социальные сети не лишена здравого смысла, поскольку вся боль человечества выплескивается во внешний мир через твиты и посты.

Сходил за продуктами в магазин, написал о том, как подорожали одни продукты или подешевели другие, и вот уже заставил задуматься об этом своих друзей. Если же об этом пишет сразу несколько человек, то может возникнуть соблазн купить какой-то товар впрок, чтобы сэкономить.

Последователи аватара. Как соцсети рождают новых гуру фондового рынка

На прошлой неделе (23 апреля) один их крупнейших производителей продукции для личной гигиены, компания Kimberly Clark, отчиталась о падении спроса на туалетную бумагу, что в моменте привело к падению стоимости акций почти на 5%.

Во время нынешних локдаунов в Европе никаких фотографий с разоренными магазинами нет, ажиотаж схлынул вместе с паранормальным спросом.

Между тем повышенный спрос провоцирует рост цен, а digital media являются своего рода индикатором спроса и предложения. При этом зачастую digital media не только подталкивают к повышенному спросу, а являются его отражением, и понять, где курица, а где яйцо, не всегда просто.

Если подорожали путевки на юг из-за закрытия одного из популярных направлений, где здесь причина, а где следствие?

Если инфлюэнсер с сотнями тысяч фанатов в Instagram будет писать о том, что нужно быстрее покупать путевки, пока не подорожали, как отреагирует его аудитория? Подумает о том, что нужно быстрее бронировать место рядом со звездой, и бросится в турагентство, или же будет выбирать место подешевле? Если же такие посты становятся трендом, то можно говорить о повышенном интересе со стороны людей, а он уже может превратиться в повышенный спрос.

С точки зрения коммуникаций можно говорить не о том, что цифровые медиа провоцируют инфляцию, а о том, что в каких-то точках натяжения возникает спрос или его иллюзия, это может быть и оптический обман, который ни во что не выливается.

Выше мы говорили о высоких материях, таких как спрос на продукты питания или турпутевки, но спрос на услуги или определенные профессии можно увидеть и внутри экосистемы социальных сетей. Их уникальность состоит в том, что они порождают ряд профессий, которые не востребованы за пределами этой экосистемы. Например, в Instagram в свое время был спрос на маски, которые можно было примерить на себя и оказаться в любом образе. Сразу же возник лавинообразный спрос на маски, цена на которые могла отличаться в несколько раз, мастерские и мастера стали наперебой предлагать свои услуги, и маски стали топовым трендом, появившись из ниоткуда. Поскольку маски стали пользоваться большой популярностью у самых топовых блогеров, то сотни людей оказались обеспечены работой на несколько месяцев вперед.

Поскольку топовые изготовители масок оказались нарасхват, стали даже появляться очереди, то масочных дел мастера стали повышать цены на свои услуги, и так родилась инфляция на товары внутри самой соцсети.

Этот пример позволяет понять функции соцсети как индикатора инфляционных ожиданий.

Бессмысленно и беспощадно: что натворила толпа физиков из Reddit

При этом важно понимать, что зачастую шумиха в соцсетях является отражением того, что происходит в реальном мире, а вовсе не обязательно провоцирует их. Хотя эту же цепочку можно размотать и в обратном направлении на примере феномена чатов Reddit, когда розничные инвесторы разгоняют котировки акций тех или иных компаний до небес, а некоторые не продают из принципа, чтобы показать свою приверженность данной марке автомобиля или криптовалюте. В итоге котировки акций изготовителя авто взлетают до небес, например, в несколько раз в течение одного года, а менеджмент производителя понимает, что все правильно делает.

Сильные позиции на фондовом рынке отражают сильный спрос, тогда почему бы немного не поднять цены или не сделать более дорогую модель в топовой комплектации для настоящих фанатов? Ведь привязанность или любовь к какому-то бренду – вещь иррациональная и логичному объяснению не поддающаяся. В итоге шум в соцсетях и приток денег на фондовый рынок рождают реальную инфляцию в одной или нескольких моделях, которые затем могут перекинуться на весь сектор, особенно если экономика на подъеме и миллионы людей соскучились по настоящим путешествиям с любимым домашним животным на заднем сиденье. А, может быть, даже, и на переднем, и ни на какой Dogecoin я даже не намекаю.



