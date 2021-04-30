Выручка Amazon увеличилась на 43,8%, до $108,52 млрд, что превысило как ожидания рынка (на 3,85%), так и прогноз менеджмента. Скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла в 3,2 раза, до $15,8, что оказалось на 66% выше консенсуса аналитиков.

Сегмент собственных онлайн-продаж прибавил 44%, причем увеличение оборота в Серверной Америке составило 39%, на зарубежном рынке — 50%. Рост продаж сторонних продавцов достиг 60% против 54% в прошлом квартале. Как отмечает менеджмент, позитивное влияние на динамику выручки оказало сохранение потребительской модели, сформированной в начале пандемии. Еще одним фактором поддержки продаж стала высокая активность клиентов сектора Amazon Prime: их количество выросло до 200 млн человек, и частота покупок увеличилась годовом выражении. Также положительное влияние на продажи оказывает опция бесплатной доставки день в день. Поступления сегмента подписки выросли на 36% — это лучшая динамика за последние шесть кварталов. Число клиентов в этом сегменте выросло до 175 млн, количество часов просмотра увеличилось на 70% за последние 12 месяцев, что было обусловлено увеличением объема спортивного и эксклюзивного контента.

Положительным моментом квартального отчета является рост поступлений от AWS на 32% (по сравнению с 33% и 28% в 1-м и 4-м кварталах 2020 года соответственно). Позитивное влияние на данный показатель оказало привлечение ряда крупных клиентов: National Hockey League, PGA Tour, Formula 1 и German Bundesliga. CFO компании прогнозирует увеличение числа зон доступности с 80 до 95. Другим сильным элементом квартальной отчетности является значительное ускорение темпов роста рекламной выручки до 73% г/г (по сравнению с 44% и 64% в 1-м и 4-м кварталах 2020 года соответственно). Это значительно выше, чем у Google (+32%) и Facebook (+46%).

Операционная прибыль Amazon выросла в 2,2 раза г/г, в результате чего операционная маржа увеличилась до 8,2% по сравнению с 5,3% годом ранее. Причем нужно отметить, что операционные расходы включают $2 млрд затрат, связанных с COVID-19 (ранее прогнозировалось, что эта статья расходов составит $4 млрд).

Согласно прогнозу менеджмента, выручка во втором квартале вырастет на 27%, до $113 млрд, операционная прибыль составит $4,5–8 млрд. При этом на дополнительные расходы, связанные с COVID-19, в следующем квартале придется $1,5 млрд, а фонд оплаты труда вырастет на $1 млрд ввиду повышения зарплат у более чем 500 тыс. сотрудников.

В целом мы оцениваем результаты Amazon за первый квартал положительно: темпы роста AWS- и рекламного сегментов ускорились в квартальном и годовом выражении. Кроме того, эмитент демонстрирует улучшение маржинальности, хотя давление на этот показатель окажет увеличение зарплатного фонда. Также отмечаем низкую прозрачность прогноза маржинальности.

Мы повышаем целевую цену акции Amazon до $3650, рекомендация — «покупать».