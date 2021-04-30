Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль укрепился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Однако незадолго до старта основной российской сессии глобальные площадки и нефтяные цены возобновили снижение, вызвав резкое ослабление рубля. В результате он обновил вчерашний минимум.

Негативом для рисковых активов выступают высокие темпы заболеваемости коронавирусом в Индии, а также более слабый, чем ожидалось, индекс деловой активности в производственном секторе Китая.

На этом фоне большинство развивающихся валют демонстрирует активное снижение, чему в том числе способствует поступательный рост доллара США. Правда, к текущему моменту некоторые представители сектора сумели выйти в плюс, однако большинство находится на дневных минимумах.

Российский долговой рынок не сумел продолжить рост. Вслед за восходящим импульсом, произошедшим на страте торгов, индекс гособлигаций RGBI перешел к быстрому снижению.

Для нас большую роль сегодня играет фактор пятницы из-за праздничного понедельника. Многие опасаются негативного старта новой недели на глобальных биржах или реализации каких-либо других рисков в предстоящие три дня. Подобные ожидания оказывают дополнительное давление на рубль.

Нефть активно снижается

Нефтяные цены с начала дня снижаются, умеренно скорректировавшись в начале наших торгов. Затем нисходящее движение ускорилось, в данный момент котировки Brent находятся около значения $66,6, теряя 1,9%.

Нефть развернулась вверх, реагируя сразу на несколько драйверов – кроме роста доллара и ухудшения ситуации на мировых рынках, давление на нефтяные цены оказывают сигналы о замедлении экономического роста в Китае.

Доллар ускорил восстановление

Американская валюта с начала дня демонстрирует позитивную динамику, ускорив рост после старта европейской сессии. Сейчас индекс доллара (DXY) прибавляет 0,3% немного ниже уровня 91 п.

Европейская валюта с открытия пятницы планомерно сдает позиции, ускорив нисходящее движение утром. В данный момент пара EUR/USD торгуется около отметки 1,213, теряя 0,3%.

Техническая картина

Несмотря на пробой поддержки 74,63 и дальнейший нисходящий импульс, пара USD/RUB не смогла достичь даже уровня 74 руб., развернувшись вверх от значения 74,2 руб. Ближайшей целью восстановления доллара может выступить отметка 75,6.



