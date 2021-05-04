Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после роста в начале сессии, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,7%. Хуже рынка, как и в конце предыдущей недели, чувствовал себя сектор высоких технологий, хотя доходность 10-летних гособлигаций США вернулась в район 1,6%. На биржах сохранялись инфляционные опасения, и инвесторы предпочитали вкладываться в циклические акции. Индикаторы деловой активности в секторе промышленности США в апреле при этом снизились и оказались хуже прогнозов, хотя все еще указывали на ускорение активности в отрасли. Фондовые биржи США растут на общем оптимизме вопреки макростатистике

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%, который отвоевал все пятничные потери. Окончательные индексы деловой активности в производственном секторе региона в апреле, также как и в США, не оправдали ожиданий, но оставались существенно выше 60 пунктов (в частности, в еврозоне и Германии). Розничные продажи Германии в марте при этом подскочили на 7,7% м/м (ожидалось +3%) — также благоприятный для экономики сигнал.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японские и китайские биржи закрыты в связи с праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,55%. Индийский BSE Sensex увеличился на 0,35%, хотя темпы заболеваемости коронавирусом в стране остаются рекордными.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Цены в начале недели пытались восстановить часть утраченных в пятницу позиций, на этот раз получив поддержку от ослабления американского доллара, а также близости важных технических уровней 65,50 долл. и 62 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ситуация с коронавирусом в ряде развивающихся экономик (Индии и Бразилии) остается сложной, но инвесторы рассчитывают на мировое увеличение спроса на "черное золото" в летний период.

События дня:

окончательный индекс деловой активности в промышленности Великобритании в апреле (11.30 мск)

производственные заказы США в марте (17.00 мск)

финансовые результаты Мосэнерго за 1-й кв. 2021 г.

публикации доклада Банка России о денежно-кредитной политике

квартальные результаты ConocoPhillips, Pfizer, Thomson Reuters

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились. Индекс Мосбиржи опустился ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (3555 пунктов), а долларовый РТС остался выше аналогичного индикатора, расположенного у 1470 пунктов. Краткосрочная техническая картина на рынке ухудшилась, но пока скорее является неопределенной. Если негативный сигнал по итогам торгов вторника подтвердится, индексы могут продолжить падение в район 3480 и 1410 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера). В обратном случае не исключено возвращение к краткосрочному росту. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3500-3600 пунктов.

Рубль в пятницу ослаб против доллара и был стабилен к евро, а на сегодняшних утренних торгах незначительно ослабевает. Пара доллар/рубль поднялась выше 75 руб. и выглядит готовой к движению в район 76 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) — возможно, после некоторой нисходящей коррекции. Пара евро/рубль при положении выше 90 руб. скорее будет склонна к возвращению в район 91 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в умеренный плюс, отыгрывая повышение на зарубежных биржах накануне, после чего не исключена консолидация. Повышение, в частности, могут продемонстрировать чувствовавшие себя в предыдущие сессии хуже рынка акции золотодобытчиков: в понедельник цены на драгоценный металл отступили от краткосрочной поддержки 1765 долл./унц. и стремились к 1800 долл./унц. Полиметалл может поддерживать и дивидендный фактор: в среду акции компании (наряду с Новатэком) будут последний день торговаться с дивидендами за 2020 год.