Прежде чем заглянуть в начало новой недели и месяца, мы хотели бы обозначить ключевые факторы, которые занимают умы участников валютного рынка в последнее время.

Временному тренду на ослабление доллара США (падение долларового индекса на 2.1% м/м относительно валют развивающихся стран в апреле) способствовали мягкие сигналы ФРС в вопросах сохранения монетарных стимулов. Только на прошлой неделе председатель ФРС Дж.Пауэлл в очередной раз повторил мантру, что сейчас не время обсуждать сворачивание мягкой политики. Аналитики SG отмечают, что ждать предметного ужесточения риторики со стороны американского регулятора стоит не раньше начала следующего года (первые сигналы могут поступать уже в июне), однако это не исключает шанса на разворот настроений в мае и летние месяцы, учитывая сезонный спад волатильности и спроса на риск, в том числе, в рамках стратегии «sell in May and go away». Так, доллар начинает май сильно относительно основных валют — индекс доллара DXY вернулся к отметке 91.3 п, готовясь к публикации важных статданных позднее на текущей неделе. Ключевым драйвером для настроений обещает стать выход в пятницу, 7 мая релиза по американскому рынку труда за апрель (прогноз SG: прирост числа занятых вне с/х сектора на 900 тыс.; консенсус +950 тыс.) — сильные данные будут способствовать возврату доллара к более высоким уровням.

Позиции рубля также улучшились в апреле (укрепление на 0.6% м/м против доллара США), несмотря на оглашение ограничений со стороны США касательно первичного российского госдолга. Напряжение из-за геополитики в последние недели заметно спало, что позволило рублевым парам начать движение в сторону более фундаментально обоснованных уровней (до 75 против доллара США и 90.4 против евро). Разумеется, укрепление рубля также поддерживает переход Банка России к ужесточению процентной политики (повышение ключевой ставки на 75 бп до 5.0% с начала года). Дополнительные факторы — стабилизация нефтяных котировок и ожидания дивидендного сезона от российских корпораций (самые крупные платежи приходятся на период с середины июня по середину июля).

В ближайшие дни на нейтрально-благоприятные расклады российского валютного сегмента наложится объявление Минфином параметров покупки иностранной валюты с 7 мая по 7 июня — мы ожидаем увеличения объема интервенций до 210 млрд руб. с текущих 185 млрд руб.

С учетом тонкой ликвидности между майскими праздниками курс рубля может сместиться к верхним границам диапазонов 74.8-75.9 против доллара США и 89.8-91.4 против евро.