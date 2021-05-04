На минувшей неделе большинство мировых рынков показывало умеренное разнонаправленное движение, несмотря на позитивную макроэкономическую статистику. Целая группа макроданных из США в очередной раз обозначила восстановление американской экономики от воздействия пандемии: ВВП за I квартал, доходы и расходы физических лиц, индексы деловой активности, а также количество заявок на пособия по безработице. Позитивный сентимент вновь «остудил» Джо Байден, обратившийся с речью к Конгрессу и призвавший законодателей к согласованию роста налогов в стране – инициативы, призванной обеспечить финансирование двух пакетов стимулов на общую сумму $4,1 трлн.

C 26 апреля по 3 мая Dow Jones Industrial Average подрос на 0,21%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал тяжелее на 0,30%, а Nasdaq Composite потерял 0,87%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, закрылся в минусе на 0,28%, британский FTSE 100 выиграл 0,45%, а китайский CSI 300 снизился на 0,23%. Долларовый индекс DXY в понедельник закрылся на уровне 91,16 пункта, выиграв за неделю 0,33%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,31% до 1,2061.

Доходность 10-летних облигаций США с 26 апреля по 3 мая выросла на 5,2 б. п. до 1,615%, британских 10-ти летних Gilts – на 9,6 б. п. до 0,841%, а доходность 10-летних немецких бондов – на 4,9 б. п. до —0,208%.

В среду, 28 апреля, Джо Байден впервые на посту президента США обратился с речью к Конгрессу на совместной сессии. Ключевой темой выступления стали два пакета стимулов, которые Белый Дом предложил в течение последних недель. Байден отметил, что финансирование проектов должно пройти за счет налогов, и неоднократно подчеркивал, что прибыльные предприятия и состоятельные граждане страны должны платить «справедливую долю». На неделе Джанет Йеллен также призвала Конгресс США поддержать проекты Белого Дома по стимулирующим выплатам на $4,1 трлн. Министр финансов страны сообщила, что повышение налогов является критически важным шагом в рамках финансирования программ с целью балансирования бюджета. Законодатели продолжают «переваривать» предложения президента, пока не достигнув значимых компромиссов. Республиканцы по-прежнему категорически против любого повышения налогового бремени, как и ряд представителей демократической партии.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания на минувшей неделе. Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд. Экономика США восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, быстрее, чем ожидалось, однако восстановление «остается неравномерным и далеко от завершения», заявил председатель регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По словам Пауэлла, «ситуация в американской экономике по-прежнему далека от целей ФРС», и, вероятно, потребуется некоторое время для существенного прогресса для достижения этих целей. Пауэлл отметил, что пока не пришло время для обсуждения возможности сокращения объемов монетарного стимулирования, которое оказывает «мощную поддержку» экономике.

ВВП США в I квартале увеличился на 6,4% в пересчете на годовые темпы, о чем сообщило Министерство торговли США. Результат оказался лучше среднего прогноза аналитиков в 6,1%. Позитивное влияние на экономику страны оказывают снятие ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, вакцинация населения против COVID-19, а также программы господдержки бизнеса и населения. Экономика Еврозоны в январе-марте 2021 года уменьшилась на 1,8% (к/к), в то время как аналитики ожидали снижения ВВП на 2% (к/к). Главные причины прямо противоположны ситуации в экономике США: медленное разворачивание программ вакцинации и введенные локдауны в странах альянса.

Ряд американских штатов в понедельник объявили о снятии жестких ограничений, связанных с COVID-19, к середине мая. Ограничения по заполняемости офисов, театров, музеев, магазинов, баров и тренажерных залов будут отменены в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут с 19 мая, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции 3 мая. Отметим также, что ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио анонсировал полное «открытие» города к 1 июля 2021 года.

«Коронавирусный комитет» Германии, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, в понедельник, 3 мая, подписал указ о снятии правил комендантского часа и ограничений на массовые собрания для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Законопроект должен быть одобрен Парламентом Германии уже в течение этой недели.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 13 тыс. до 553 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 566 тыс., а не 547 тыс., как сообщалось ранее.

Важные события предстоящей недели:

• В США продолжается сезон отчетностей за I квартал 2021 года. Свои финансовые результаты на текущей неделе опубликуют Estee Lauder, CVS Health, Pfizer, ConocoPhillips, Dominion Energy, Cummins, General Motors, Western Union, Hilton Worldwide Holdings, MetLife, T-Mobile, PayPal и ряд других компаний.

• В четверг, 6 мая, состоится заседание Банка Англии, на котором будет принято решение по ключевой процентной ставке. Лишь некоторые аналитики высказывают мнение о возможном изменении параметров действующей программы выкупа облигаций на £150 млрд, запущенной в марте прошлого года, на фоне улучшающихся результатов экономики и снятия ограничений, связанных с COVID-19. Абсолютное же большинство склоняется к тому, что регулятор сохранит размер программы и не станет поднимать ключевую процентную ставку, которая в настоящий момент составляет 0,1%.

• Центральные банки Австралии, Бразилии, Польши, Норвегии, Турции и Чехии на текущей неделе также примут решение по ключевым процентным ставкам.

• Среди ключевых макроэкономических данных, планируемых к публикации 4-7 мая, отметим выход данных по окончательному апрельскому индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании (консенсус 60,7 п.) и мартовским объемам заводских заказов в США (консенсус +1,3% (м/м)) во вторник. Группа окончательных апрельских индексов деловой активности в сфере услуг США (консенсус 63,1 п.), Германии (консенсус 50,1 п.), Франции (консенсус 50,4 п.), Испании (консенсус 49,8 п.) и ряда других стран будет опубликована в среду. В четверг станет известен мартовский объем промышленных заказов в Германии (консенсус +1,7% (м/м)), а в пятницу инвесторы будут внимательно следить за данными с рынка труда США: Бюро статистики труда обнародует апрельский уровень безработицы (консенсус 5,7%), а также месячное изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе страны (консенсус +988 тыс. человек).

• Токийская и Шанхайская фондовые биржи будут закрыты 3-5 мая на национальные праздники.