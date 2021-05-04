"Аэрофлот": хорошие итоги низкого сезона
Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 1к21 по РСБУ.
Учитывая, что, как правило, первый квартал – самый плохой период в году для всех авиаперевозчиков, результаты Аэрофлота (11%-й рост выручки квартал к кварталу и чистый убыток на уровне 4к20) указывают на дальнейшее улучшение как операционной динамики, так и финансовых показателей компании.
Результаты по РСБУ отличаются от результатов по МСФО, но все равно, на наш взгляд, являются полезным индикатором положения дел.
Выручка Аэрофлота упала на 42% г/г (-48% относительно 1к19) вследствие 60%-го снижения числа перевезенных пассажиров, что нивелировалось восстановлением программы полетов и сильными показателями сегмента грузоперевозок (+50% г/г).
Чистый убыток по РСБУ (25 млрд руб.) близок к уровню, который мы ожидаем увидеть в результатах компании по МСФО (30 млрд руб.). Источником позитивных сюрпризов могут стать результаты Победы. Чистый убыток за 1к21 всего на 9 млрд руб. превысил показатель 1к20 – при том что на показатели 1к20 пандемия коронавируса практически не повлияла (ограничения на международное авиасообщение в России были введены только с 27 марта 2020 г.).
Объем денежных средств на балансе уменьшился на 18 млрд руб. (против 22 млрд руб. в 4к20) и на данный момент составляет 58 млрд руб. против 76 млрд руб. (89 млрд руб. по МСФО) на конец 2020 г. Как недавно сообщил замминистра финансов, Аэрофлот выйдет на рынок облигаций, что подтверждается получением компанией кредитного рейтинга (ruAA- от агентства Эксперт РА).
Учитывая значительные денежные средства на балансе и умеренные расходы по сравнению с 1к20, на который не повлияла пандемия, будущие облигации представляются нам больше мерой предосторожности и инструментом диверсификации источников финансирования, чем необходимостью для срочного привлечения средств.
Внутренний рынок полностью восстановился до уровня 2019 г., при этом Победа показывала впечатляющие результаты на протяжении всей пандемии, а Аэрофлот отстал на 20 пп в динамике стоимости от сопоставимых международных компаний. Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев равна 90 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 39%. По бумагам Аэрофлота подтверждаем рекомендацию Покупать.
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