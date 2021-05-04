Аэрофлот опубликовал финансовые результаты за 1к21 по РСБУ.

 Учитывая, что, как правило, первый квартал – самый плохой период в году для всех авиаперевозчиков, результаты Аэрофлота (11%-й рост выручки квартал к кварталу и чистый убыток на уровне 4к20) указывают на дальнейшее улучшение как операционной динамики, так и финансовых показателей компании.

 Результаты по РСБУ отличаются от результатов по МСФО, но все равно, на наш взгляд, являются полезным индикатором положения дел.

 Выручка Аэрофлота упала на 42% г/г (-48% относительно 1к19) вследствие 60%-го снижения числа перевезенных пассажиров, что нивелировалось восстановлением программы полетов и сильными показателями сегмента грузоперевозок (+50% г/г).

 Чистый убыток по РСБУ (25 млрд руб.) близок к уровню, который мы ожидаем увидеть в результатах компании по МСФО (30 млрд руб.). Источником позитивных сюрпризов могут стать результаты Победы.  Чистый убыток за 1к21 всего на 9 млрд руб. превысил показатель 1к20 – при том что на показатели 1к20 пандемия коронавируса практически не повлияла (ограничения на международное авиасообщение в России были введены только с 27 марта 2020 г.).

 Объем денежных средств на балансе уменьшился на 18 млрд руб. (против 22 млрд руб. в 4к20) и на данный момент составляет 58 млрд руб. против 76 млрд руб. (89 млрд руб. по МСФО) на конец 2020 г.  Как недавно сообщил замминистра финансов, Аэрофлот выйдет на рынок облигаций, что подтверждается получением компанией кредитного рейтинга (ruAA- от агентства Эксперт РА).

 Учитывая значительные денежные средства на балансе и умеренные расходы по сравнению с 1к20, на который не повлияла пандемия, будущие облигации представляются нам больше мерой предосторожности и инструментом диверсификации источников финансирования, чем необходимостью для срочного привлечения средств.

 Внутренний рынок полностью восстановился до уровня 2019 г., при этом Победа показывала впечатляющие результаты на протяжении всей пандемии, а Аэрофлот отстал на 20 пп в динамике стоимости от сопоставимых международных компаний. Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев равна 90 руб., что подразумевает ожидаемую полную доходность 39%. По бумагам Аэрофлота подтверждаем рекомендацию Покупать.