30 апреля Газпром провел ESG-сессию.

В ходе сессии компания осветила все три группы ESGпараметров – экологическое, социальное и корпоративное управление.

 20% программы КПЭ, которая сейчас разрабатывается и, согласно плану, будет введена в будущем году, должны быть привязано к конкретным целям по сокращению выбросов CO2, остальные 80% – к финансовым показателям.

 Текущие КПЭ включают цель по сокращению выбросов в эквиваленте CO2 в газовом бизнесе на 11,2% к 2031 г. (к уровню 2018 г.)

 Компания расходует на экологические проекты около 50 млрд руб. (0,7 млрд долл.) в год. В 2020 г. на эти цели было направлено 49 млрд руб.

 В сегменте производства водорода Газпром рассматривает возможность применения ряда технологий, в том числе пиролиза метана и получения водорода из сероводорода, а также изучает инфраструктуру хранения и транспортировки водорода.

 Газпром в 2020 г. сократил потребление воды на 17,5% г/г, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – —на 14,6% (в том числе выбросы метана – на 17,8%).

 Лишь 8% трубопроводов компании расположено в арктической зоне; компания внимательно отслеживает и надлежащим образом управляет всеми рисками, связанными с деятельностью в Арктике.  Газпром нефть планирует к 2024–2026 гг. увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 45%, что должно сократить углеродный след этой дочерней компании.

 Выбросы Газпром нефти по Scope 1 и Scope 2 в 2020 г. в целом составили 26 млн т эквивалента СО2, из которых 19 млн т пришлось на сегмент разведки и добычи. Выбросы по Scope 2 равнялись 4,4 млн т.  Доля АДР Газпрома в 2020 г. составила 16,7%.

 В составе совета директоров три из 11 членов независимые, что соответствует доли 27%.

 Количество инцидентов и несчастных случаев на производстве в 2020 г. хотя и увеличилось до 14 против 10 в предыдущем году, но значительно сократилось по сравнению с 39, зарегистрированными пять лет назад. Итоги сессии едва ли скажутся на динамике котировок Газпрома (и Газпром нефти), но предоставление таких данных очень важно в свете возросшего интереса к ESG-параметрам бизнеса со стороны финансовых инвесторов.

Мы приветствуем решение компании улучшить раскрытие и прозрачность информации в этом направлении. Мы по-прежнему полагаем, что Газпром имеет хорошие возможности для развития производства водорода. Это перспектива не ближайшего будущего, но когда такой бизнес физически появится, он будет вносить важный вклад в фундаментальную привлекательность компании.

На наш взгляд, Газпром может с выгодой использовать существующие мощности и инфраструктуру, а также накопленный опыт и, конечно, ресурсную базу.