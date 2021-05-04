"Газпром" имеет хорошие возможности для развития производства водорода
30 апреля Газпром провел ESG-сессию.
В ходе сессии компания осветила все три группы ESGпараметров – экологическое, социальное и корпоративное управление.
20% программы КПЭ, которая сейчас разрабатывается и, согласно плану, будет введена в будущем году, должны быть привязано к конкретным целям по сокращению выбросов CO2, остальные 80% – к финансовым показателям.
Текущие КПЭ включают цель по сокращению выбросов в эквиваленте CO2 в газовом бизнесе на 11,2% к 2031 г. (к уровню 2018 г.)
Компания расходует на экологические проекты около 50 млрд руб. (0,7 млрд долл.) в год. В 2020 г. на эти цели было направлено 49 млрд руб.
В сегменте производства водорода Газпром рассматривает возможность применения ряда технологий, в том числе пиролиза метана и получения водорода из сероводорода, а также изучает инфраструктуру хранения и транспортировки водорода.
Газпром в 2020 г. сократил потребление воды на 17,5% г/г, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – —на 14,6% (в том числе выбросы метана – на 17,8%).
Лишь 8% трубопроводов компании расположено в арктической зоне; компания внимательно отслеживает и надлежащим образом управляет всеми рисками, связанными с деятельностью в Арктике. Газпром нефть планирует к 2024–2026 гг. увеличить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 45%, что должно сократить углеродный след этой дочерней компании.
Выбросы Газпром нефти по Scope 1 и Scope 2 в 2020 г. в целом составили 26 млн т эквивалента СО2, из которых 19 млн т пришлось на сегмент разведки и добычи. Выбросы по Scope 2 равнялись 4,4 млн т. Доля АДР Газпрома в 2020 г. составила 16,7%.
В составе совета директоров три из 11 членов независимые, что соответствует доли 27%.
Количество инцидентов и несчастных случаев на производстве в 2020 г. хотя и увеличилось до 14 против 10 в предыдущем году, но значительно сократилось по сравнению с 39, зарегистрированными пять лет назад. Итоги сессии едва ли скажутся на динамике котировок Газпрома (и Газпром нефти), но предоставление таких данных очень важно в свете возросшего интереса к ESG-параметрам бизнеса со стороны финансовых инвесторов.
Мы приветствуем решение компании улучшить раскрытие и прозрачность информации в этом направлении. Мы по-прежнему полагаем, что Газпром имеет хорошие возможности для развития производства водорода. Это перспектива не ближайшего будущего, но когда такой бизнес физически появится, он будет вносить важный вклад в фундаментальную привлекательность компании.
На наш взгляд, Газпром может с выгодой использовать существующие мощности и инфраструктуру, а также накопленный опыт и, конечно, ресурсную базу.
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