Запасы газа в европейских подземных хранилищах в апреле сократились впервые в истории. На 31 марта уровень их заполнения равнялся 30,06%, на 30 апреля – снизился до 29,91%. Замедление закачки газа обусловлено в основном высоким потреблением в условиях холодной погоды в регионе.

Между тем, спотовая цена на газ в Европе вчера достигла 295 долл./тыс. куб. м, поднявшись более чем на 30% в апреле. Азиатский СПГ торгуется на уровне 314 долл./тыс. куб. м (8,9 долл./млн БТЕ по индексу JKM). Наш комментарий: Текущая макроэкономическая конъюнктура благоприятна для финансовых показателей Газпрома, которые в такой ситуации могут превысить наши прогнозы.

В нашу модель компании заложена спотовая цена на газ в Европе на уровне 232 долл./тыс. куб. м, исходя из чего дивиденды за 2021 г. могут составить 27,7 руб. на одну акцию (доходность – 12,1%). Если текущая спотовая цена на газ останется без изменений в течение года, дивиденды по бумагам Газпрома, по нашим расчетам, могут увеличиться до 31,3 руб. (доходность – 13,7%).

Помимо этого, Газпром в апреле показал уверенное восстановление объемов добычи – на 25% г/г, что, вероятно, обусловлено высоким спросом на европейском рынке – основном экспортном направлении.

Мы считаем новость позитивной для восприятия компании. По бумагам Газпрома подтверждаем рекомендацию Покупать.