Вчерашний день российскому рынку акций однозначно можно поставить жирный плюс. По Индексу Мосбиржи мы прибавили процент, в то время как Америка столько же потеряла.

Поводом для распродаж американских бумаг стало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о возможности увеличения ключевой ставки, дабы не перегреть экономику. Однако никаких сроков повышения она не назвала, до и вопрос ставки в общем-то не входит в ее компетенцию. Но сигнал был дан, и хотя ничего страшного не произошло, многие стали аккуратно фиксировать прибыль по перекупленным американским акциям.

Нас общие распродажи коснулись очень слабо, рынок лишь немного присел.

Поводов для роста рублевых акций мы видим две. Первый — это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками "на всякий случай", для снижения рисков. Второй — рост нефти и других сырьевых ресурсов.

Сегодня с утра нефть вновь мощно растет, прибавляя чуть менее 3% и всерьез нацелясь пощупать отметку 70 долларов за баррель. После вчерашних распродаж отскакивают американские фьючерсы. На рынке металлов ситуация неоднозначна.

Так что все говорит о том, что сегодня, по крайней мере в первой половине дня, рост может быть продолжен, а его локомотивом вновь станут бумаги нефтегазового сектора, которые будут отыгрывать "дорогую нефть в рублях".

Поэтому нефтянку стоит пока держать и даже можно попытаться спекулятивно ее докупить внутри дня.

Сбер перешел рубеж в 300 руб и вполне может двинуться еще выше, ближе к 310 руб. В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный гэп она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в лонгах.

В числе лидеров роста вчера был ВТБ, прибавивший 6%. Бумага нам по-прежнему не нравится, несмотря на ее фундаментальную недооцененность и сильное отставание от роста рынка за последние годы. Сейчас же она сильно перекуплена с технической точки зрения.

Слабее рынка вчера отторговались черные металлурги. На них продолжает давить неопределенность вопроса с размером претензий со стороны ФАС. Бумаги сектора сильно выросли с начала года, поэтому нельзя исключать, что коррекция по ним продолжится, в том числе и в результате того, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль для высвобождения денег для других покупок.

По паре доллар-рубль серьезных движений не ждем. Актуальным на ближайшие дни видится диапазон 74,3-75,2 руб за доллар.