Российский рынок акций во вторник показал уверенный результат, проигнорировав снижение ключевых западных площадок. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии вплотную подобрался к отметке 3600 п.

Лучше рынка выглядели наиболее ликвидные фишки из финансового и нефтегазового секторов. Второй эшелон показал более сдержанную динамику. При этом обороты торгов, несмотря на фактор майских праздников, оказались даже чуть выше, чем в среднем в 2021 г.

Таким образом, отмечается повышенный спрос на российские активы. Отчасти подобная картина обусловлена благоприятной ситуацией на рынке сырья. Индикатор Bloomberg Commodity Index, отражающий сводную динамику сырьевых товаров, во вторник переписал шестилетние максимумы.

В это же время цены на нефть Brent прибавили 2%, а сегодня с утра подбираются к круглой отметке в $70 за баррель. Сохраняется благоприятная конъюнктура для акций нефтегазового сектора. Удержание длинных позиций в таких условиях выглядит оправданным.

В целом по индексу Мосбиржи расклад пока не меняется. Промежуточный уровень сопротивления расположен на 3620 п. Его преодоление откроет среднесрочные цели на 3690-3700 п., однако быстро их достигнуть из-за предстоящих дивидендных отсечек вряд ли получится. Снизу по индексу ключевым рубежом поддержки выступает район около 3500 п. Он отделяет от сценария более глубокой коррекции к 3400 п.

Волна распродаж на мировых фондовых площадках вчера была спровоцирована заявлением главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что ключевая ставка может быть увеличена, чтобы не допустить перегрев американской экономики. Позже в тот же день она несколько смягчила свои комментарии, заявив, что уважает независимость ФРС и не пытается повлиять на принятие решений. Однако рынок сигнал уже зафиксировал.

В сложившейся ситуации статистика об ускорении экономики США, а также об избыточных темпах инфляции теперь может негативно восприниматься инвесторами. Наиболее уязвимыми являются высокотехнологичные компании, акции которых торгуются с высокими мультипликаторами. Рост ставки бьет в первую очередь по этим историям. Так, во вторник промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,06%, тогда как высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял почти 2%.

Постепенный переток капитала из "акций роста" (growth) в "акции стоимости" (value) в среднесрочной перспективе может продолжиться, что можно использовать для ребалансировки портфеля. Эту тенденцию можно отслеживать на графике соотношения цен двух соответствующих ETF: iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).