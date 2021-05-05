Центробанки торопят повышение ставок
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Банка ВТБ (0,054295, +5,22%). В число аутсайдеров попали бумаги Yandex N.V. (-3,89%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75.
Фондовые рынки демонстрируют снижение на фоне комментариев Джанет Йеллен. Глава американского Минфина не исключает риска перегрева экономики и, как следствие, повышения ключевой ставки для нормализации ситуации. Подобные заявления, даже если они исходят не от ФРС, а от другого ведомства, как правило, вызывают негативную динамику на фондовом рынке. В первую очередь будут корректироваться акции технологического сектора.
В России аутсайдерами могут стать бумаги Yandex, Mail.Ru, Ozon, Fix Price. Бенефициарами этой ситуации, вероятнее всего, будут акции банков, а также сырьевых компаний.
Умеренное повышение ставок (о значительном пересмотре речи пока не идет) обычно не замедляет рост экономики: напротив, ресурсы становятся дороже, а спрос на них может даже на некоторое время повыситься. Хотя ситуация на российском рынке в целом будет определяться внешним фоном, однако мы полагаем, что как минимум до конца недели динамика торговых площадок в РФ будет лучше, чем в прочих регионах. Причиной этого станет наличие достаточного количества акций сырьевого и финансового сектора на российском фондовом рынке, которые в данный момент выступают в качестве защитных бумаг.
Торговая идея: Татнефть, ао (TATN 510,7, +0,83%), спек. покупка, цель: 550 руб. Мы полагаем, что негативные новости уже были отыграны. Техническая картина указывает на отскок с целью 550 руб. Стоп — на уровне 490 руб.
Ожидаем смешанную динамику. Лучше рынка будут торговаться бумаги банков и нефтегазовых компаний. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 74,50-75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3550-3600.
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