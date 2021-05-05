4 мая американские фондовые площадки демонстрировали преимущественно негативную динамику. S&P 500 снизилсяна 0,67%, до 4165 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,06%, Nasdaq упал на 1,88%. Переток капитала из акций «роста» в компании "стоимости" усилился после заявления главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что ставки могут быть повышены, чтобы предотвратить перегрев экономики.Хуже рынка торговались ИТ-компании (-1,89%). Сектор сырья и материалов (+1,04%) продемонстрировал рост на фоне повышения цен на сталь и алюминий, финансовый сектор (+0,7%) также закрылся в плюсе, реагируя на комментарий Йеллен.

Производитель целлюлозно-бумажных изделий Domtar(UFS: +19,2%) ведет переговоры с Paper Excellence о потенциальном поглощении с возможной оценкойакций UFS по $50 за единицу.

CVS Health (CVS: +4,4%) отчиталась за 1-й кварталлучше ожиданий инвесторов и повысила прогноз на 2021 год по выручке и EPS.

EBITDA Ferrari (RACE: —6,9%) за 1-й квартал 2021 годаоказалась выше ожиданий, но инвесторы были разочарованы тем, что руководство компании отсрочило достижение целевых показателей 2022-го на один год.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику после вчерашней просадки, вызванной комментарием министра финансов США о возможном росте ставок.

Уже после окончания торговой сессии в интервью WSJ Йеллен уточнила, что она "не предсказывает и не предлагает повышения ставки ФРС". Мягкая риторика ведомств США сохраняется: они намерены дождаться момента, когда занятость населения полностью восстановится (предположительно в 2022-м) и планируют не реагировать на кратковременные всплески инфляции.

Однако можно ожидать, что рынок продолжит закладывать в цены ожидания повышения ставок и сворачивания программы количественного смягчения на среднесрочном горизонте.

Также внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на темпах проведения прививочной кампании. Байден указывает на новую цель: к 4 июля полностью привить необходимо 160 млн американцев, а одну дозу должно получить 70% населения США. При этом темпы вакцинации снижаются уже четвертую неделю подряд: 7-дневное среднее падает до 2,2 млн прививок в день, в понедельник было вакцинировано менее 1 млн человек. Эта динамика, вероятно, указывает на то, что все желающие привиться уже сделали это. Теперь настала очередь тех, кто по какой-то причине до сих пор отказывался от такой возможности. Для них, видимо, потребуется ввестистимулирующие меры.

Азиатские фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Гонконгский Hang Sengснижается на 0,49%. В Китае и Японии продолжаются выходные дни, биржи не работают. EuroStoxx 50прибавляет 1,32%.

Аппетит к риску неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис корректируется до 1,59%. Фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,95%, до $68,9. Золотоснижается до $1775 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4160-4210 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель отADP National Employment Report. Рынок ожидает, что количество рабочих мест увеличится на 896 тыс. по сравнению с 517 тыс. месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance не изменился и составляет 73 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году. При этом инвесторы позитивно воспринимают открытие экономик и сильные макроэкономические показатели, однако рост заболеваемости COVID-19 за пределами США по-прежнему вызывает обеспокоенность.

Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, а MACD перешел в красную зону. Небольшая коррекция, случившаяся накануне, может стимулировать "быков" к новым покупкам в краткосрочной перспективе. Однаковероятность того, что рост индекса широкого рынка продолжится и бенчмарк значительно превысит 4200 пунктов в ближайшее время, невысока.

Сегодня один из лидеров ниши финансовых технологий PayPal (PYPL) отчитается за 1-й квартал 2021 года. Исходя из консенсус-прогноза, чистая выручка вырастет на 27,87% г/г, до $5,91 млрд, а скорректированная EPS (не по GAAP) составит $1,01 против прошлогоднего значения $0,66. Мы ожидаем высоких финансовых результатов, которые, возможно, превзойдут консенсус-прогнозы участников рынка.

В пользу сильного отчета PYPL свидетельствуетшироко диверсифицированный портфель брендов, который включает в себя One Touch, Xoom, Venmo, PayPal. Мы полагаем, что на фоне растущей интеграции онлайн-платежей значительный приток новых активных пользователей будет продолжаться. Это приведет к увеличению объема транзакций в экосистеме PayPal и к повышению выручки.