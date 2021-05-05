Второй день подряд на нашем рынке наблюдается отскок индексов наверх, который подпитывается растущими ценами на нефть. Но эйфории быть не должно и индекс МосБиржи и ииндекс РТС не смогли полностью закрыть день сильного падения 17 марта с.г.. Цены на акции растут, но чаще всего это рост в рамках бокового диапазона.

Есть разумеется на рынке приятные исключения — чисто "бычьи" акции ВТБ или МосБиржи, но не они делают погоду. Как долго будет расти цены на нефть? Учитывая то, что "нефтемедведи" не смогли развернуть игру на понижение на новостях о вспышке коронавируса в Индии, рынок силный. Теперь "быков" подпитывают прогнозы инвестиционного банка Голдман Сакс, о том что что цена нефти в течение следующих шести месяцев вырастет до 80 долларов за баррель.

Также позитивными новостям для "быков" является то что ряд стран ЕС готовится принять иностранных путешественников, привитыми одобренным вакцинами. Кроме того, вчерашняя статистика показала рост спроса не нефть в США. Пока котировки нефти находятся в "зоне быков". Если рынок узнает об изменении политики ОПЕК+, котировки перейдут в "зону медведей", но для этого им надо пробить поддержку 66,5 (по Brent).

Вчера индекс NASDAQ упал ниже ключевой области поддержки 1370. министр финансов Джанет Йеллен на экономическом семинаре упомянула, что процентные ставки, возможно, придется поднять. Акции из сектора высоких технологий чувствительны к подъему ставки, поэтому турбулентность этого сектора в ближайшие дни обеспечена. И у них и у нас. В дальнейших заявлениях Джанет Йеллен смягчила тон, но я бы воздерживался от покупки акций высоких технологий.

Сейчас цены на акции кажутся "вкусными", а завтра они станут "еще вкуснее". К примеру акции Mail.ru Group находятся уже давно на понижательном тренде и прибылей у компании нет. И тут возникает вопрос… Если акция падает в то время когда коррекция акций сектора высоких технологий в США еще не начиналась, что будет с ней в тот момент когда индекс NASDAQ в рамках коррекции снизится на 20%?

В эту акцию страшно инвестировать, а в растущий бизнес Сбербанка не так страшно, хотя ощутимые доходы от экосистемы будут не раньше 2030 года? Думаю что за полтора года цена обыкновенных акций достигнет отеки 440-450 рублей.

Покупал ли я акции Сбербанка в тот момент, когда индикаторы на дневных графиках показали "перекупленность"? Не покупал бы — ждал коррекции к росту. У акций есть сильная поддержка 277 и очень сильная 260. Выше 277 нет смысла покупать эту акцию. 6 апреля акция пробила вниз ноябрьский повышательный тренд, а в данный момент мы наблюдаем подъем котировок к этому тренду, который закончится новой волной снижения. Поведение акции ВТБ сегодня меня настораживает. Но я рассматриваю сценарий что после общей коррекции рынка локомотивом для акций банковского сектора будет Сберанк. Локомотив потащит вагон ВТБ на новые высоты.