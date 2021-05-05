Индекс МосБиржи в середине дня рос на 1,38% до 3626,5 п. Максимум сессии был сформирован на уровне 3628,43 п., что является новым абсолютным максимумом. Предыдущий пик 3627,91 был сформирован 27 апреля. Объем торгов в основной секции составлял днем 50 млрд. Индекс РТС в то же время рос на 1,62% до 1526,82 п.

Позитивная динамика на европейских фондовых площадках, фьючерсы на американские индексы, которые торгуются в зеленой зоне, дорожающая нефть (Brent активно пытается вернуться к $70/барр.) и вслед за ней стабильный рубль (USDRUB остается ниже 75 за доллар) формируют благоприятный для российского фондового рынка фон.

Из 44 акций индекса МосБиржи 35 в середине дня дорожали и 8 дешевели. Акции "Газпрома" вносили наибольший весовой вклад в рост индекса (+1,7%). Бумаги HeadHunter демонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+3,7% на 14:00 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 142 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 53.5 трлн рублей.

Акции ВТБ с начала года подорожали на 42%. Вчера бумага была лидером роста среди индексных акций, а сегодня в ходе первой половины торгов был достигнут максимум 0,055655 руб. за акцию. Это самая высокая цена с марта 2018 года. Теперь отмечается фиксация прибыли.

Бумаги "РусАла" во вторник также были в тройке лидером роста среди индексных бумаг. Цены на алюминий на мировом рынке уверенно продолжают восходящий тренд. Сегодня в Лондоне цена метрической тонны алюминия поднималась до $2447. Это новый пик с апреля 2018 года. При этом бумаги "РусАла", достигнув 16 апреля абсолютного максимума на уровне 56 рублей, с тех пор консолидируются в диапазоне 56 — 50 рублей.

Акции HeadHunter продолжают проторговывать диапазон 3000 — 3500 рублей, рассчитывая задержаться выше нижней границы на фоне восстановления экономики и увеличения спроса на рабочую силу.

ВНЕШНИЙ ФОН

Министры финансов стран Большой двадцатки договорились как можно скорее ввести в действие "зеленый сертификат". Документу будет подтверждать, что получивший его человек вакцинирован от коронавируса, либо имеет антитела, ну или недавно сделанный анализ, подтверждающий отсутствие заболевания Covid-19. Акции европейских компаний, связанных по роду деятельности с путешествиями и отдыхом, позитивно отреагировали на новости, ожидая увеличение туристической активности в летний сезон.

Европейские акции восстанавливались после распродажи во вторник. В лидерах роста были акции горнодобывающих (реакция на рост цен на нефть и металлы) и технологических компаний. Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 рос на 1,5%, практически полностью отыграв потери предыдущего дня. Сегодня многие европейские страны опубликовали уточненные данные по деловой активности PMI в секторе услуг. В итоге сводный индекс деловой активности в секторе услуг по еврозоне в целом составил в апреле 50,5 пункта по сравнению с 50,3 п. в первом чтении. Композитный индекс PMI составил 53,8 п. по сравнению с 53,7 п. по итогам предварительных данных.

Позже была опубликована американская статистика от агентства ADP, которая показала, что занятость в частном секторе экономики США выросла максимальным темпом за последние 7 месяцев: в апреле было создано 742 тыс. рабочих мест. Официальный отчет Минтруда США будет опубликован в ближайшую пятницу

Акции производителя оборудования для общепита Rational AG подскочили на 10% до 751 евро на фоне публикации квартального отчета (1 кв. 2021 г.), который оказался лучше ожиданий аналитиков. Компания прошла кризисную точку быстрее, нежели рассчитывали аналитики. При этом мартовские результаты оказались очень достойными, что стимулировало руководство улучшить прогнозы по итогам финансового 2021 года.

Бумаги производителя ветряных турбин Vestas Wind Systems выросли на 6%, поскольку, несмотря на рост цен на сталь и проблемы в первом квартале из-за узких мест в цепочке поставок, компания подтвердила свой прогноз прибыли по итогам года.

Акции грузоперевозчика AP Moller-Maersk выросли после новостей об обратном выкупе акций на $5 млрд.

А вот акции Daimler просели в цене и оказали давление на весь автосектор после того, как Nissan Motor продал свою долю в германском автомобилестроителе по 69,85 евро, что ниже цены завершения торгов во вторник.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Техническая картина в паре USDRUB будет выглядеть довольно позитивно для продолжения нисходящего движения курса, если торговый день завершится ниже 100-дневной скользящей средней линии с текущим значением на 74,78. При этом вот уже три торговых дня котировки ниже 50-дневной, а также 200-дневной МА.

Сегодня рубль укрепляется к доллару, как и большинство валют развивающихся рынков на фоне аппетита к риску, а также продолжения бычьего тренда сырьевых цен, в том числе нефти. При этом явным лидером роста в сегменте Emerging Markets является бразильский реал, который дорожал на 1% на ожиданиях повышения процентных ставок Центробанком Бразилии.

НЕФТЬ

Цены на нефть Brent росли третий день подряд. После вчерашнего роста на 2% сегодня североморский бенчмарк прибавлял 1,1% до $69,63/барр. Позитивная динамика котировок обусловлена публикацией накануне отраслевого отчета Американского института нефти, согласно которому запасы сырой нефти в США сократились на прошлой отчетной неделе на 7,69 млн баррелей. Если позже сегодня официальная статистика Минэнерго подтвердить такие цифры, то это будет самым существенным недельным сокращением запасов с января.

Однако хотелось бы отметить в более долгосрочном плане негативный звоночек. Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила на июнь официальные цены для своего главного рынка сбыта — Азии. Для этого региона цены на все сорта снижены на 10-30 долларов за баррель. Это отражает негативное влияние коронавируса, в частности, критическую ситуацию в Индии. При этом цены на все поставки в Северо-Западную Европу и

Средиземноморье также снижены. Только для США Saudi Aramco повысила цены на все сорта нефти на 20 центов за баррель.