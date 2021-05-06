Среду российский рынок акций провел очень мощно, прибавив 1,9% и обновив исторический максимум. Драйвером подъема стал продолжившийся рост цен на сырье и надежды на улучшение российско-американских отношений, выразившиеся в более уверенном и конкретном обсуждении возможной встречи Путина и Байдена.

С другой стороны, со стороны Европы, ситуация ухудшается: высокопоставленные чиновники всерьез говорят о необходимости навсегда похоронить "Северный поток 2". Это пока рынком игнорируется, но в любой момент ожесточение европейских "партнеров" может найти отражение в котировках.

Сегодня в первой половине дня небольшой рост может продолжиться "по инерции". Спекулятивно интересно выглядит "Северсталь", завершившая вчерашний день в минусе. Но на среднесрочную перспективу покупать бумаги металлургов еще страшно. Лучше подождать пока ФАС предъявит объем своих претензий.

Приближается отсечка реестра Сбербанка. Переходить через нее относительно безопасно: обычно дивидендный гэп по Сберу меньше, чем объем выплат, да и закрывает его бумага быстро. Поэтому не исключено, что акции дойдут до следующей цели роста — 310 руб.

Обновили исторические рекорды акции самой Мосбиржи на данных о росте оборотов в апреле. По нашему мнению, бумага торгуется в "справедливых" ценах, может быть краткосрочно даже чуть-чуть перекуплена.

Нефть практически подошла вчера к отметке 70 долларов за баррель. Преодоление ее и закрепление выше будет выглядеть странным, хотя и нынешние цены еще пару месяцев назад казались очень высокими. Вчера нефть поддержала статистика из США, согласно которой запасы нефти снизились на 8 млн баррелей при ожидавшихся —2,3 млн. Совсем скоро в Штатах начнется сезон отпусков, что вызовет рост спроса на топливо. В ожидании этого, а также прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, нефть вполне может остаться в диапазоне 65-70 долларов за баррель до появления нового драйвера роста.

Рубль, как и раньше, не реагирует на дорожающую нефть, в паре с долларом оставаясь в районе 75. Это создает отличные условия для роста акций нефтяных компаний. Рекомендуем удерживать их в портфелях, а "Роснефть" осторожно подкупать.

Внешний фон перед нашим открытием складывается нейтральным, поэтому единственным позитивом для нас служит дорожающее сырье. Сейчас сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 3700 пунктов, но без роста Америки дойти до него в ближайшие дни будет сложно. Желание зафиксировать спекулятивную прибыль последних дней будет лишь нарастать.