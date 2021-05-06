Новые рекорды по индексу Мосбиржи не заставили себя долго ждать. Российский рынок в среду вновь выглядел уверенно, показав опережающую динамику относительно американских площадок, а также рынков развивающихся стран. Основная причина та же — это уверенный рост сырьевых цен.

В первую очередь отмечаем повышенный спрос именно в наших топовых голубых фишках, второй эшелон ожидаемо отстает. Подобная картина в краткосрочной перспективе может сохраниться при условии отсутствия волны распродаж на сырьевом рынке.

Отметим, что после активного вторника начал сказываться фактор майских праздников. Обороты торгов в акциях индекса Мосбиржи в среду примерно на 10% ниже средних несмотря на достаточно сильные движения в ряде голубых фишек. Можно предположить, что сегодня и завтра торговая активность сократится еще сильнее.

В долларах наш рынок также демонстрирует опережающую динамику. Соотношение индексов РТС и MSCI EM поднимается к максимальным значениям с августа прошлого года.

По индексу Мосбиржи остается актуальным среднесрочный восходящий канал. Котировки вновь поднялись выше 3600 п., так что открылись новые целевые ориентиры в районе 3690-3700 п. Пока нет уверенности, что они будут достигнуты уже в самое ближайшее время, так как могут помешать дивидендные отсечки у тяжеловесных акций, главным образом у Сбербанка в следующий вторник.

Лучше рынка могут выглядеть представители нефтегазового сектора. Также уверенную динамику могут показывать и металлурги на фоне роста цен на металлы. В частности, это касается Русала, Норникеля. В черной металлургии после локальной коррекции также может вернуться спрос. В фокусе Северсталь и НЛМК.

Цены на нефть Brent накануне практически добрались до круглой отметки в $70. На этом подъем пока прекратился. На наш взгляд, рост и закрепление выше $70-71,5 были бы избыточными. Это комфортные уровни практически для всех нефтяников мира, они располагают к наращиванию производства или хотя бы к активному хеджированию текущих значений. Поэтому даже если удастся проколоть отметку в $70, то, скорее всего, это движение будет непродолжительным.

Локальным фактором поддержки для нефтяных фьючерсов выступила статистика от EIA, указавшая на существенное падение запасов сырой нефти в США. В то же время объем нефтепереработки в стране вырос до максимумов с марта прошлого года, отражая восстановление спроса. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 10,9 млн б/с.

Американский рынок акций переварил комментарии главы Минфина о возможности повышения ставок и в среду перестал падать. Впрочем, затишье может быть кратковременным. В течение вчерашней сессии рынок пытался отскочить, но к концу дня индекс S&P 500 откатился на исходные позиции. На активные покупки в секторе высоких технологий пока сложно рассчитывать.

Сохраняются риски более глубокой коррекции. Так, по индексу S&P 500 сейчас нет каких-то важных уровней поддержки до 3980-4010 п., а это на 3,8-4,5% ниже текущих значений.

Завтра в США выйдет важный блок месячной статистики с рынка труда. Будут опубликованы цифры по безработице и non-farm payrolls. Данные существенно лучше ожиданий, как ни странно, могут быть негативно восприняты рынком, так как рост рынка труда является одним из ключевых факторов для сворачивания программы QE, хотя бы даже на уровне начала обсуждений этого процесса.