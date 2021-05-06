На этой неделе цены на нефть марки Brent вплотную приблизились к отметке 70 долл./барр. Несмотря на планы ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи, рынок верит в то, что рост спроса на фоне восстановления экономик будет опережать увеличение предложения.

Эти ожидания поддерживает статистика по запасам нефти в США: по последним данным, за неделю запасы нефти в этой стране упали на 8 млн барр.

Также стоит отметить небольшое сокращение буровой активности в США: количество активных нефтяных буровых установок, по данным Baker Hughes, стало снижаться после роста до 344 шт. и в конце апреля сократилось до 342 шт. Напомним, что рост начался с минимума в 172 шт. в августе прошлого года. Несмотря на такое существенное увеличение работ, добыча в США заметно не активизировалась, а продолжает колебаться около 11 млн барр./сутки.

Сокращение запасов в США развеивает опасения по поводу снижения спроса из-за новой волны Covid-19 и резкого роста заболеваемости в Индии. Вероятно, стоит ожидать продолжения восстановления спроса, и постепенное возобновление туристической активности должно этому способствовать. Если, несмотря на дополнительное предложение от ОПЕК+, запасы продолжат сокращаться, то вполне вероятно мы увидим дальнейший рост цен на нефть.

Тем не менее, стоит учитывать, что ОПЕК+ может принять новые решения по восстановлению предложения, если баланс рынка будет сильно нарушен. Но все же представители организации уже заявляли, что для нее главное — нормализация уровня мировых запасов.

Напомним, еще в марте вице-премьер РФ А. Новак оценивал, что их снижение к среднему 5-летнему значению произойдет за 2-3 месяца. Таким образом, если запасы нормализуются в июне, ОПЕК+ может пойти на новое увеличение добычи.

Многое, конечно, будет зависеть от возможностей США по наращиванию производства нефти к докризисным уровням. Напомним, что в начале 2020 г. добыча в США составляла около 13 млн барр./сутки, но пока признаков ее роста нет, даже при текущих относительно высоких ценах на нефть. Мы сохраняем наш прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 4 кв. 2021 г. на уровне 67,5 долл./барр.