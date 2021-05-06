По итогам торгов в среду американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. Технологический Nasdaq закрылся в отрицательной зоне, в то время как промышленный Dow Jones показал положительную динамику на фоне ротации инвесторов в пользу value историй. Вчера была опубликована важная макроэкономическая статистика. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP по итогам апреля составило 742 тыс. против 800 тыс. прогноза.

При этом необходимо отметить улучшение динамики относительно данных прошлого месяца в 565 тыс., что указывает на постепенное восстановление рынка труда. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США по предварительным данным на май составил 64,7, максимальное значение за последние 5 лет. При этом респонденты отметили что найм сотрудников и проблемы цепочек поставок ограничивают более быстрое восстановление сектора.

Domino's Pizza предоставила позитивные финансовые результаты за первый квартал 2021 года. Выручка компании составила $983,6 млн на уровне консенсус-прогноза ($985,2 млн), в то время как чистая прибыль на акцию (EPS) превысила консенсус-прогноз на 2%, составив $3,0. По итогам квартала сопоставимые продажи в США показали 13,4% рост, в международном сегменте рост составил 11,8%. В течение квартала компания открыла 175 новых точек.

На фоне сокращения административных расходов, а также снижения себестоимости в собственных ресторанах операционная маржа компании возросла до 19% при среднем значении за последние два года на уровне 17,5%.

По итогам квартала объем нереализованной программы buyback составляет $1 млрд (~6% от капитализации). Учитывая рефинансирование долга (17 апреля) и погашение краткосрочных кредитов, сумма денежных средств на балансе компании составляет порядка ~$1,2 млрд, что на наш взгляд, позволяет компании активизировать buyback в рамках анонсированной программы.

Мы позитивно оцениваем финансовые результаты компании. Прогресс в партнерских соглашениях выступит среднесрочным драйвером роста выручки компании. Несмотря на усиление конкуренции в отрасли (Zoom, Microsoft) RingCentral показывает уверенные темпы роста, что указывает на укрепление рыночной позиции компании.

С февраля текущего года акции RingCentral снизились на 45%, что связано с сокращением рыночных мультипликаторов на фоне ротации инвесторов в пользу акции стоимости, а также роста доходностей на долговом рынке. На текущий момент рыночный мультипликатор компании EV/S снизился до 18х с 30х (февральские максимумы), что снижает риски дальнейшего существенного сжатия мультипликатора. При этом если рассматривать оценку RingCentral относительно компаний аналогов, то текущее значение мультипликатора соответствует медианному значений аналогов при сопоставимых темпах роста выручки, что указывает на справедливый уровень.

PayPal опубликует отчетность за за первый квартал 2021 года. Помимо основных показателей (рост выручки, объемы расчетов и приток новых клиентов) особое внимание инвесторов будет обращено на развитие дополнительных сервисов и новых продуктов. В частности, мы ждем подробностей в сфере крипто-активов (компания позволила своим клиентам покупать/продавать/хранить криптовалюты на счетах с помощью Venmo — приложения для индивидуальных клиентов PayPal).

На финансовые показатели за первый квартал 2021 года криптовалюты не окажут сильного влияния, поэтому в фокусе будут перспективы развития данного сегмента в ближайшем будущем. Мы не ожидаем существенного пересмотра долгосрочных целей компании, которые были озвучены в конце прошлого года (удвоение клиентской базы через 5 лет, создание "экосистемы", развитие сопутствующих сервисов).