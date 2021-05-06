Российский фондовый рынок продолжил подъем в четверг, 6 мая, при этом Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум. Позитивными факторами для акций остаются сохраняющиеся на высоком уровне цены на нефть, а также в целом позитивные сигналы с европейских и азиатских бирж. Поддержку настроениям мировых инвесторов оказывают ожидания ускорения восстановления мировой экономики, чему должно будет способствовать снятия части карантинных ограничений в США и Европе.

Торги в США вчера проходили без выраженной динамики. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%, а доходность 10-летних "трежериз" поднимается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,57%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,25%, до 3652,5 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,49%, до 1543,2 пункта.

В течение дня инвесторы будут следить за статистикой по производительности труда и стоимости рабочей силы в США в I квартале, а также еженедельными данными по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Кроме того, в ближайшие часы станет известно решение Банка Англии по ключевой ставке. В РФ выйдут данные по динамике международных резервов.

В лидерах роста к середине дня оказались обыкновенные акции АЛРОСы (+1,9%), "Группы ПИК" (+1,8%), РУСАЛа (+1,4%), "Сбера" (+1,2%), "Газпрома" (+1%). Подешевели бумаги "Полиметалла" (-2,5%), "Мечела" (-1,9%), ТГК-2 (-1,6%), НЛМК (-1,2%), НОВАТЭКа (-1,1%).

Компания "Юнипро" представила отчетность за I квартал, согласно которой выручка выросла на 5,3% в годовом выражении до 21,5 млрд руб., однако показатель EBITDA сократился на 9,2%, до 6,9 млрд руб., чистая прибыль — на 15,3% до 4,04 млрд руб. На этом фоне акции "Юнипро" уменьшились в стоимости на 0,5%.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи достиг верхней границы среднесрочного восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 3560 пунктов.