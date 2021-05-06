Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост после старта основной сессии. Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены находились под давлением, но утром стали активно восстанавливаться. Поддержку рисковым активам оказали превысившие прогноз данные по экономике ЕС и его крупных представителей.

Однако в начале европейской сессии внешний фон значительно ухудшился, вызвав умеренную коррекцию рубля. Негативом по-прежнему выступают ускорение темпов пандемии в Индии, а также опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС из-за угрозы инфляции.

Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением восходящих попыток доллара. Но утром он перешел к быстрому снижению, вызвав активное восстановление сектора. В результате большинство представителей вышло в плюс.

Российский долговой рынок продолжает умеренно повышаться. Индекс гособлигаций RGBI вновь открылся вверх, но после кратковременного роста сдал позиции, оставаясь на положительной территории.

Рубль приближался к сильному сопротивлению, соответствующему недельному минимуму доллара 74,45 руб. Сейчас наблюдается коррекция, и без устойчивого роста мировых рынков рублю пока трудно развить более уверенный рост.

Однако укреплению российской валюты может поспособствовать геополитический позитив. Источники зарубежных СМИ сообщили о возможных городах проведения встречи между лидерами России и США, что подтверждает достаточно высокую вероятность, что саммит состоится.

Вслед за умеренной просадкой рубль вернулся к восходящей тенденции, обновив дневной максимум к доллару. При этом нефтяные цены остались недалеко от минимумов сессии.

НЕФТЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В начале дня нефтяные цены повышались, корректируя провал, произошедший вчера вечером. Однако после открытия у нас основных торгов котировки вернулись к минимумам предыдущей сессии. К текущему моменту Brent торгуется около отметки $68,5.

Давление на нефтяные цены оказала информация о том, что Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены (OSP) на все свои экспортные сорта нефти. Кроме того, беспокойство вызывает высокая скорость распространения коронавируса в Индии, что создает угрозу восстановлению глобального нефтяного спроса.

ДОЛЛАР ИСПЫТАЛ БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ

В начале дня американская валюта предприняла несколько попыток уйти вверх, но затем перешла к активному снижению. К текущему моменту индекс доллара (DXY) скорректировался, теряя сейчас 0,3% немного выше уровня 91 п.

Европейская валюта поначалу находилась под давлением, но утром стала поступательно расти. Пара EUR/USD прибавляет 0,4% около уровня 1,205. Восходящей динамике евро способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в ЕС и промышленных заказов в Германии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Пара USD/RUB проверяет на прочность поддержку 74,45 руб. Более надежное техническое препятствием находится на двухмесячном минимуме 74,19. Если часовая свечка будет закрыта под этой отметкой, снижение может ускорится в район уровня 73 руб.