Рубль штурмует сильное сопротивление
Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику, ускорив рост после старта основной сессии. Поначалу глобальные площадки и нефтяные цены находились под давлением, но утром стали активно восстанавливаться. Поддержку рисковым активам оказали превысившие прогноз данные по экономике ЕС и его крупных представителей.
Однако в начале европейской сессии внешний фон значительно ухудшился, вызвав умеренную коррекцию рубля. Негативом по-прежнему выступают ускорение темпов пандемии в Индии, а также опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС из-за угрозы инфляции.
Развивающиеся валюты в начале дня находились под давлением восходящих попыток доллара. Но утром он перешел к быстрому снижению, вызвав активное восстановление сектора. В результате большинство представителей вышло в плюс.
Российский долговой рынок продолжает умеренно повышаться. Индекс гособлигаций RGBI вновь открылся вверх, но после кратковременного роста сдал позиции, оставаясь на положительной территории.
Рубль приближался к сильному сопротивлению, соответствующему недельному минимуму доллара 74,45 руб. Сейчас наблюдается коррекция, и без устойчивого роста мировых рынков рублю пока трудно развить более уверенный рост.
Однако укреплению российской валюты может поспособствовать геополитический позитив. Источники зарубежных СМИ сообщили о возможных городах проведения встречи между лидерами России и США, что подтверждает достаточно высокую вероятность, что саммит состоится.
Вслед за умеренной просадкой рубль вернулся к восходящей тенденции, обновив дневной максимум к доллару. При этом нефтяные цены остались недалеко от минимумов сессии.
НЕФТЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
В начале дня нефтяные цены повышались, корректируя провал, произошедший вчера вечером. Однако после открытия у нас основных торгов котировки вернулись к минимумам предыдущей сессии. К текущему моменту Brent торгуется около отметки $68,5.
Давление на нефтяные цены оказала информация о том, что Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены (OSP) на все свои экспортные сорта нефти. Кроме того, беспокойство вызывает высокая скорость распространения коронавируса в Индии, что создает угрозу восстановлению глобального нефтяного спроса.
ДОЛЛАР ИСПЫТАЛ БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ
В начале дня американская валюта предприняла несколько попыток уйти вверх, но затем перешла к активному снижению. К текущему моменту индекс доллара (DXY) скорректировался, теряя сейчас 0,3% немного выше уровня 91 п.
Европейская валюта поначалу находилась под давлением, но утром стала поступательно расти. Пара EUR/USD прибавляет 0,4% около уровня 1,205. Восходящей динамике евро способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в ЕС и промышленных заказов в Германии.
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Пара USD/RUB проверяет на прочность поддержку 74,45 руб. Более надежное техническое препятствием находится на двухмесячном минимуме 74,19. Если часовая свечка будет закрыта под этой отметкой, снижение может ускорится в район уровня 73 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210506/833614293.html