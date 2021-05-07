В четверг американские фондовые индексы завершили торговую сессию в положительной зоне на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики. Так, число первичных заявок за пособиями по безработице составило 498 тыс. при прогнозе в 540 тыс., что является минимальным приростом с начала пандемии. Акции производителей вакцин против COVID-19 продемонстрировали снижение ввиду заявлений президента США Джо

Байдена о поддержке отказа от прав на интеллектуальную собственность вакцин для усиления борьбы с распространением COVID-19. Тем временем политики отдельных стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, не поддержали данную инициативу, учитывая риски будущих разработок в данном направлении.

ФРС США выпустила отчет о финансовой стабильности, в рамках которого было отмечено что растущий аппетит инвесторов к риску на различных рынках активов завышает их оценки и создает уязвимости для финансовой системы США. В этих условиях стоимость некоторых активов может сильно снизиться в случае смены риск-аппетита, отмечает глава комитета по финансовой стабильности Лаэль Брейнард.

Сегодня будут опубликованы данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе по итогам апреля, аналитики ожидают что рост составит 978 тыс., при снижении уровня безработицы до 5,8%. При этом, на наш взгляд, на фоне усиливающих рисков ускорения инфляции, сильные данные могут выступить фактором коррекции для фондовых индексов, учитывая возможности более раннего ужесточения монетарной политики.

Компания Twitter предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал выросла год к году на 28% составила $1,03 млрд, что оказалось на 1% выше консенсус-прогноза. Выручка от рекламы выросла на 31,8% и составила $899 млн. Доходы от лицензирования данных были на уровне $137 млн (+ 9,4% г/г). EBITDA год к году выросла на 39% и составила $294 млн (на 11% выше консенсус-прогноза). Чистая прибыль на акцию составила $0,08. Количество ежедневно активных пользователей (DAU) за квартал выросло на 7 млн, и теперь сервисом ежедневно пользуются 199 млн пользователей. Однако рост пользователей немного не дотянул до консенсус-прогноза в 200 млн DAU.

PayPal опубликовал позитивные результаты за 1к21. В 1кв. объем расчетов вырос на 50% г/г, выручка увеличилась на 31% и превысила $6 млрд. Количество новых пользователей (индивидуальных и корпоративных) составило 14,5 млн, что привело к росту клиентской базы до 392 млн. Guidance менеджмента на 2021г. увеличен. Менеджмент повысил прогноз доходов на 2021г. Выручка вырастет на 20% (предыдущий прогноз роста — 19%) до $25,8 млрд (наша оценка — $25,2 млрд), свободный денежный поток составит $6 млрд.

Мы оцениваем отчетность PayPal за первый квартал 2021 года позитивно. Все основные показатели (выручка, количество пользователей, FCF, TPV) превзошли консенсус-прогноз. Обновленный guidance компании также является положительным моментом. Мы позитивно оцениваем движение платежного игрока в сторону crypto-активов (PayPal с апреля позволяет клиентам хранить/покупать/рассчитываться с помощью крипто-валют). Конкретных данных/прогнозов по данному сегменту на текущий момент представлено не было.