В пятницу, 7 мая, американский доллар снижается вторую торговую сессию подряд на фоне возросшего аппетита к риску на глобальных рынках. По состоянию на 11:56 мск курс EUR/USD растет на 0,18% и находится на уровне 1,20874, а индекс доллара DXY теряет 0,20% и торгуется у отметки 90,757. По итогам предыдущей сессии курс основной валютной пары вырос на 0,46%, до 1,20605, а индикатор DXY опустился на 0,39%, до отметки 90,936.

Спрос на рисковые активы заметно вырос после публикации сильной макроэкономической статистики по США. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось по итогам предыдущей недели до минимального уровня с марта прошлого года в 498 тыс. по сравнению с предыдущим результатом в 590 тыс. и консенсус-прогнозом в 540 тыс. На этом фоне возросли ожидания позитивных данных по показателю уровня занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы сегодня в течение дня.

Тем не менее, более высокие темпы восстановления американской экономики могут повлечь за собой рост доходностей казначейских облигаций США, что, в свою очередь, благоприятно для доллара. Однако на текущий момент участники рынка склонны верить, что ФРС не будет раньше запланированного времени сворачивать меры монетарного стимулирования.

Что касается других показателей макростатистики, в Штатах вчера также были обнародованы квартальные данные по уровню производительности в несельскохозяйственном секторе. По итогам первого квартала значение показателя увеличилось на 5,4% к/к в сравнении со снижением на 3,8% к/к в предыдущем периоде, что оказалось на 1,1 п.п. выше консенсус-прогноза.

В еврозоне в четверг вышли данные по розничным продажам: в марте показатель вырос на 2,7% м/м против прироста на 4,2% м/м месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост на 1,5% м/м.

Сегодня в Германии стали известны данные по внешней торговле. По итогам марта сальдо торгового баланса сложилось на уровне 20,5 млрд евро против 18,2 млрд евро в феврале. При этом экспорт и импорт показали прирост выше аналитических прогнозов.

Также в Германии были обнародованы мартовские данные по промышленному производству: показатель вырос на 2,5% м/м в сравнении с сокращением на 1,9% м/м по итогам февраля, превысив консенсус-прогноз на 0,2 п.п.

Позже в течение дня в США выйдут данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе, уровню безработицы и объему товарных запасов на оптовых складах.

Курс EUR/USD оттолкнулся от уровня 1,2000 и продолжает рост. Стохастические линии находятся вблизи зоны перепроданности в благоприятном для покупок положении, что может указывать в пользу восходящего движения котировок в краткосрочной перспективе.