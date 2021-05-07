Нефтяные цены сажаются третий день подряд, но отечественный индекс РТС продолжает рост. Инвесторы ждут позитивных сдвигов в плане ослабления геополитической напряженности межу США и Россией после июньской встречи Путина и Байдена. Росту помогает то что на российском фондовом рынке почти нет "пузырей".

Разумеется, "медом наш рынок не намазан" — если бы индекс развивающихся рыков от MSCI в мае снижался, то о росте пришлось бы забыть. Но проблемы, которые аналитики обозначили для развивающихся рынков и главная из них трудности обслуживания внешнего долга такими странами как Турция, в условиях грядущего ужесточения монетарной политики ведущими центробанками носят долгосрочный характер. Сейчас можно о них забыть.

Пандемия усилила инфляционные ожидания также она усугубила экономическое неравенство, поскольку более бедные люди теряют свои доходы, а более обеспеченные люди становятся богаче. В бушующем все эти проблемы приведут к потрясениям и возможно к революциям, но сейчас накануне праздника лучше думать о хорошем.

Усилиями Московской и СПБ-биржи мы получили множество инструментов для трейдинга и сейчас нет такой ситуации как в 90-х, когда инструментов было мало и они ходили параллельными курсами. Есть точки приложения сил и для "медведей" и для "быков". Коррекция рынка неизбежна, но она абсолютно не пугает. Есть инструменты, чтобы с ней работать. Вот если котировки ценных бумаг застынут на одном месте это будет страшно! Переходим к конкретике, точнее к графикам…

На графике нефти потенциально может быть фигура "двойная вершина" от уровня 71,38 (Brent). Тут надо сделать ремарку, что в некоторых терминалах так "хорошо" склеен фьючерс на нефть, что никакого уровня 71,38 на графике нет. В любом случае, цены на нефть с 23 марта двигаются в рамках узкого восходящего коридора. Играть на понижение от верхней границы этого коридора это настоящее искусство потому что в такие моменты кажется что верхняя граница коридора будет пробита и цены перейдут в более агрессивный повышательный коридор.

Переходим у акциям Полюс. Тут все очень хорошо, кроме того, что на графике мы видим "букет" медвежьих дивергенций. Для того чтобы оформить его в медвежий торговый момент нужен рост еще на 3% и ложное побитие апрельского максимума. Кстати, где у нас проходит долгосрочный понижательный тренд на графике золота? Правильно — на данный момент 1860 долларов является сильным сопротивлением! Я фанат золота, но сегодня индикаторы на дневных графиках просигнализировали о его перекупленности.

Переходим к акциям Сбербанка об. Раньше я писал в комментариях, что эти акции стоят "неприлично дешево". Теперь не пишу, но потенциал роста в течении полутора до 440-450 долларов сохраняется. Сразу хочу сказать, что я никого в эти акции не затягиваю На недельных графиках индикаторы сигнализируют от перекупленности, рост котировок продолжается четвертый месяц подряд. Профессионалы по текущим ценам покупать точно не будут. На графике есть уровень поддержки 277 и уровень поддержки 260 рубля.

Безработица в США в апреле выросла до 6,1%. Довольно странные цифры на фоне декларируемого бурного восстановления экономики, но для фондового рынка такие цифры это хорошо. Никаких намеков в июне от ФРС на ужесточение монетарной политики мы можем не услышать. Разумеется «затягивать» в американские акции я никого не собираюсь потому что индекс S&P-500 растет пятый квартал подряд. Коррекция к этому масштабному росту может быть значительной.