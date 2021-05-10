На рынке усилился оптимизм
Торговая неделя завершилась ростом. Индекс Московской биржи третий раз подряд обновил максимум. Среди лидеров роста оказались бумаги Северстали (+4,30%). Корректировались акции Банка ВТБ (-2,87%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 74.
Преобладают позитивные настроения. Пара USD/RUB опустилась ниже 74 на фоне улучшения внешнего информационного фона. Но, пожалуй, основной причиной роста курса USD/RUB стало ослабление доллара к основным валютам на фоне макростатистики с рынка труда США. К евро доллар потерял почти фигуру, пара EUR/USD подскочила к 1,216. На фондовом рынке продолжается подъем, как на фоне укрепления рубля, так и вследствие притока средств в фонды, ориентированные на Россию. Ослабление доллара, кроме того, способствует росту цен на ресурсы и защитные активы (в том числе, золото). А на российском рынке как раз много сырьевых компаний. Полагаем, что все больше средств международные инвесторы будут размещать на развивающихся рынках, в том числе, российском, его динамика некоторое время, возможно, до конца мая, будет лучше, чем на основных мировых площадках.
Торговая идея: Аэрофлот (+0,40%), Спек. покупка, цель 74 руб. Ожидаем, что компания откроет продажи и увеличит число рейсов, в том числе на зарубежных направлениях летом. Трафик в 3 квартале может стать рекордным в случае отмены строгих коронавирусных ограничений в Европе.
Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста будут бумаги банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, по индексу Московской биржи: 3650-3700 п.
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