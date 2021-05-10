Прошлую «праздничную» неделю российский рынок акций провел очень мощно, взлетев на 3,9% по Индексу Мосбиржи. Основным драйвером роста стало продолжение ралли в ценах сырьевых активов. Под конец недели отечественных инвесторов поддержал американский рынок, отыгравший ростом негативную статистику по безработице, вселившую надежду на то, что ФРС не будет в таких условиях скоро сворачивать стимулирующие программы.

Сегодня внешний фон зовет к продолжению покупок: подрастают американские фьючерсы, в «зеленой» зоне торгуются промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Так что открытия российского рынка мы ждем небольшим ростом. Потенциал движения вверх есть: сильное сопротивление по Индексу Мосбиржи расположено около 3715 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала.

Сегодня последний с дивидендами торгуется Сбербанк. Считаем, что рисков переходить отсечку реестра нет, Сбер традиционно быстро закрывает дивидендный гэп, а бумага очень хорошая.

В пятницу возобновился активный спрос на акции черных металлургов. Но до объявления претензий ФАС покупать их рискованно. По логике вещей, сталевары подняли внутренние цены не выше прироста мировых, поэтому претензий к ним вообще быть не должно. Однако логика у нас работает далеко не всегда…. Поэтому рекомендуем либо дождаться решения ФАС, либо зарезервировать деньги на усреднение по акциям сталеваров в случае их сильной просадки.

Менее рискованным является наращивание позиций по золотодобытчикам. Золото ушло выше 1800 долларов за тройскую унцию. Не исключено, что при обострении страхов всемирной инфляции крупные фонды вновь сосредоточатся на покупке лучшей защиты от обесценивания денег и разгонят золото в район исторических максимумов.

Немного напрягает нефтянка, которая слабо реагирует как на рост нефти, так и на общие позитивные настроения. Стоит быть готовым к тому, что ралли в бумагах сектора может начаться в любой момент.

Пара доллар-рубль сверху вниз подходит к важной отметке 73. «Прокалывать» ее неоднократно удавалось, но закрепиться ниже так и не получилось. Вряд ли это произойдет сейчас. Рост цен сырьевых ресурсов приводит к удорожанию полуфабрикатов и комплектующих, что увеличивает внутренний спрос на валюту. Поэтому нужно искать момент для покупки долларов и евро против рубля.