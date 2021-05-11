Внешние факторы поддержали умеренный рост цен длинных ОФЗ
За прошлую неделю доходность 10-летних ОФЗ-26235 снизилась до 7,02% (-8 б.п.). Цены коротких гособлигаций практически не изменились. Доходность 2-летних ОФЗ-26215 снизилась на 1 б.п., до 5,88% годовых. Из позитивных драйверов отметим повышение спроса на активы развивающихся страна на фоне роста мировых цен на сырье и хороших показателей деловой активности в мире. Global PMI обновил 11-летний максимум, достигнув 56.3 пункта. Котировки Brent на прошлой неделе выросли в диапазон 68 — 69 долл за баррель. При этом слабые данные по занятости в США поддержали ожидания сохранения монетарных стимулов, доходность UST-10 снизилась за неделю до 1,58% (-5 б.п.). Из негативных факторов отметим отсутствие признаков замедления инфляции в РФ в начале мая.
Сегодня и на предстоящую неделю ожидаем, что ОФЗ будут торговаться вблизи текущих уровней. Среди важных событий, которые могут повлиять на цены рублевых облигаций отметим данные по инфляции в РФ и США, объем размещения нового госдолга и размер премии к вторичному рынку на аукционах Минфина в среду.
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