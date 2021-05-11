Считаем нефть "перегретой" технически
Июльский фьючерс на нефть Brent держится около 68 долл./барр. Новостной фон достаточно скуп за исключением информации о восстановлении работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co. в США мощностью 2,5 млн барр./день. Сегодня в фокусе статистика по запасам от API, завтра — от Минэнерго США. Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет по рынку нефти от ОПЕК, который будет интересен с точки зрения оценки баланса и прогнозов на текущий год. Локально смотрим на нефть умеренно негативно, считая ее «перегретой». Сегодня ожидаем консолидации Brent в зоне 67-68,5 долл./барр.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210511/833632110.html