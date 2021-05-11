Цены на нефть в понедельник закрылись на уровне предыдущего дня. Рынок следит за динамикой спроса и предложения, в то время как в США внимание рынка было приковано к ситуации с приостановкой трубопровода Colonial pipeline.

Ранее в пятницу данные по буровой активности в США представила Baker Hughes. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 344 уст. (+2 уст.), число газовых установок выросло до 103 уст (+7 уст.). В Канаде наблюдается постепенное восстановление после сезонного спада. Число нефтяных установок выросло и составило 22 уст. (+2 уст.) В целом опережающие показатели добычи на американском континенте замедлились, что является позитивным для нефтяных цен.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что общее количество буровых в США вырастет в среднем до 480–500 уст. к IV кварталу 2021 г., причем большая часть этого прироста будет приходиться на Permian (35–45 уст.), Eagle Ford в Техасе (5–10 уст.) и Bakken в Северной Дакоте (3–5 уст.).

Один из важных трубопроводов в США Colonial pipeline был закрыт в пятницу из-за кибератаки. В понедельник стало известно, что работа трубопровода по большей части будет восстановлена в течение недели. На фоне новости наблюдался кратковременный скачок нефтяных котировок в понедельник с утра, но к концу сессии эффект полностью сошел на нет.

А вот на рынке бензина постепенно возрастает дефицит. Розничные цены уже подскочили и почти достигли самого высокого уровня с 2014 г. Пока не ясно, как это может отразиться на динамике спроса и еженедельных отраслевых показателях, публикуемых Минэнерго США.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра оказались ниже $68 за баррель. Отсутствие новых драйверов для роста, а также давление со стороны спекулянтов, закрывающих позиции на фоне новостей о скором восстановлении работы трубопровода в США, создают благоприятную почву для снижения цен.

В то же время на этой неделе главным событием будет публикация ежемесячных прогнозов по рынку от EIA (вторник), МЭА (среда) и ОПЕК (вторник). Как правило, динамика прогнозов примерно идентична, чуть более оптимистичного взгляда придерживается ОПЕК. При этом наиболее яркая реакция рынка наблюдается после отчетов от МЭА.

Сегодня поздно вечером будет опубликована предварительная оценка запасов нефти и нефтепродуктов в США от API. Динамика запасов выступает косвенным показателем спроса в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти и нефтепродуктов в мире с долей около 18%.