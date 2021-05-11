В апреле, как и месяцем ранее, существенный вклад в инфляцию внесло быстрое повышение цен на основные виды продовольствия, а также на ряд непродовольственных товаров и услуг. Мы полагаем, что основной причиной повышения внутренних цен на продовольствие является рост мировых цен на эту группу товаров. Так, в апреле индекс продовольственных цен ФАО увеличился на 1,7% месяц к месяцу, а год к году мировые цены на продукты питания выросли на 30,8%. При этом сахар и большинство растительных масел продолжили дорожать опережающими темпами, что повлекло заметное увеличение цен на эти товары в Российской Федерации.

Другим фактором роста цен на продовольствие стало возобновление роста цен на овощи и фрукты (прежде всего на так называемый «борщевой набор») в связи с сокращением запасов, сделанных в прошлом сезоне. В свою очередь, удорожание отдельных непродовольственных товаров, как и ранее, связано с временным сокращением их предложения, сохранением высоких мировых цен на отдельные виды сырья и значительных транспортных издержек. Вместе с тем темпы роста цен на бензин в апреле ощутимо снизились. В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего торможения продовольственной инфляции (в том числе благодаря действиям правительства, направленным на стабилизацию рынка продовольствия).

При этом мы считаем, что шоки предложения, а также высокие цены на сырье будут по-прежнему способствовать росту цен на ряд непродовольственных товаров. Несмотря на ожидаемое нами снижение месячной инфляции, мы полагаем, что в мае годовая инфляция возобновит рост на фоне исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. Согласно нашим расчетам, в июле годовая инфляция увеличится до 5,9–6%, после чего начнет постепенно снижаться в результате поступления на рынок продукции нового урожая.