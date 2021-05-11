По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0.58% м/м, замедлившись с 0.66% м/м в марте. Основным драйвером роста остались продовольственные товары (+0.75% м/м), при этом плодоовощная продукция подорожала на 1.0% м/м. Непродовольственные товары немного замедлили прирост цен с 0.72% м/м в марте до 0.66% м/м в апреле, несмотря на продолжающийся рост цен на топливо (бензин +0.5% м/м). Стоимость услуг в апреле прибавила 0.2% м/м.

В соответствии с этими данными, инфляция уже отступила от 5.7% г/г к 5.5% г/г по итогам апреля. Это более чем логично, учитывая, что из расчета выпали повышенные значения месячной инфляции в марте-апреле 2020 года, когда ажиотажный спрос на ряд товаров в начале пандемии подстегнул цены вверх. Тем не менее, наблюдаемый разворот инфляции вниз от пиковых значений не означает нормализацию инфляционных процессов и не гарантирует быстрого возврата к целевым уровням Банка России (прогнозный диапазон на конец 2021 — 4.7-5.2% г/г).

Учитывая продолжающееся ускорение недельной инфляции с начала мая (+0.2% н/н с 27 апреля по 4 мая), регулятор с высокими шансами продолжит повышение ключевой ставки на июньском заседании (Росбанк: +25 бп до 5.25%).